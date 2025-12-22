https://1prime.ru/20251222/aktivy-865816423.html
Эксперт рассказал, чем грозила Европе кража российских активов
Эксперт рассказал, чем грозила Европе кража российских активов - 22.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, чем грозила Европе кража российских активов
Кража российских активов моментально вызвала бы в мире недоверие к европейской финансовой системе, что привело бы к оттоку средств из европейских банков, а это... | 22.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Кража российских активов моментально вызвала бы в мире недоверие к европейской финансовой системе, что привело бы к оттоку средств из европейских банков, а это означало бы крах всей банковской системы ЕС, заявил РИА Новости израильский аналитик, кандидат политических наук, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров. В ночь на 19 декабря в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. "В этой теме остаются важные вопросы: почему после стольких громких заявлений Европа вдруг замолчала и отступила? Почему идея "взять и распределить" российские деньги, которую ещё недавно называли почти решённой, рассыпалась в последний момент? Ответ, как обычно, оказался не на трибунах парламентов, а в банковских кабинетах. В случае кражи этих денег если хотя бы часть держателей капитала, испугавшись политической непредсказуемости, дёрнулась бы и начала выводить средства из их банков, пытаясь обезопасить свои деньги, это мгновенно запустило бы эффект домино: вся банковская система ЕС просто не выдержала бы и, рухнув, похоронила бы под собой экономику большинства европейских стран, вместе со всеми декларациями о ценностях, устойчивости и стратегической автономии", - сказал эксперт. По его словам, замороженные активы — это не деньги, лежащие в сейфе Еврокомиссии. "Основная их часть находится в частных и полу-частных финансовых структурах, прежде всего в бельгийском депозитарии Euroclear, где аккумулировано около 180–190 миллиардов евро российских средств. Руководство Euroclear и крупнейшие европейские банки прямо дали понять политикам ЕС: использование замороженных активов государства — даже под красивыми политическими лозунгами — означает подрыв доверия к европейской финансовой системе. А в европейских банках десятилетиями размещаются суверенные фонды стран Персидского залива, для которых ЕС служил удобной и относительно нейтральной площадкой хранения капитала, а также китайские государственные и квазигосударственные структуры, рассматривающие Европу как альтернативу американской юрисдикции — менее политизированную и более предсказуемую",- отметил аналитик. Эксперт подчеркнул, что к этому добавляются частные и полугосударственные капиталы из Азии, деньги элит Ближнего Востока и Северной Африки, включая страны Магриба и нефтяные монархии, а также латиноамериканские активы, которые традиционно уходят в Европу как во "второй сейф" — на случай политической турбулентности в США. Если ЕС сегодня с пафосом и "по справедливости" решает судьбу российских резервов, то в Пекине, Дохе и Абу-Даби, да и практически на всех континентах мира, солидные инвесторы сделают очевидный вывод: значит, вопрос не в России, а в том, чьи деньги окажутся следующими недостаточно правильными", - сказал он. Бочаров также отметил, что на сцену вышла реальность: финансовые структуры ЕС — банки, депозитарии и регуляторы — без камер и аплодисментов вежливо, но доходчиво объяснили политикам, где заканчивается демократическое вдохновение и начинается бухгалтерия. "В результате политикам предложили компромисс, от которого невозможно отказаться: хотите финансировать войну — берите кредит. Кредит — у тех же банков. Под проценты. Под гарантии бюджета ЕС. Без риска подрыва доверия. Европа внезапно обнаружила, что она не богом избранный арбитр мировой морали, а всего лишь один из игроков в глобальной финансовой системе — и далеко не самый независимый. Когда на сцену вышли реальные управляющие миром — финансовые структуры, политический пафос быстро закончился", - подытожил собеседник агентства. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
европа
украина
рф
