Аналитик прокомментировал решение ЕС о передаче Украине активов РФ

АНКАРА, 22 дек - ПРАЙМ. Отсутствие решения Евросоюза о передаче Украине замороженных российских активов может свидетельствовать, что на Западе осознали отсутствие ожидаемой выгоды от санкционной политики, такое мнение выразил РИА Новости турецкий финансовый аналитик Эрдал Атык. На прошлой неделе в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. Решение Евросоюза выдать Киеву кредит из средств европейских налогоплательщиков, а не замороженные российские активы стало политическим ударом для канцлера Германии и главы Еврокомиссии, написала газета Financial Times. "На саммите ЕС так и не было принято решение о конфискации российских средств, поскольку в Брюсселе начали учитывать возможные жесткие последствия такого шага со стороны Москвы", - заявил собеседник агентства. Эксперт отметил, что Бельгия, которой в конечном итоге пришлось бы юридически оформлять изъятие активов, "вздохнула с облегчением", осознавая масштабы потенциальных рисков. "Экономические санкции наносят ущерб не только России, но и США и странам Евросоюза, однако на Западе это понимание пришло далеко не сразу, но всё же пришло осознание", - заявил Атык. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

