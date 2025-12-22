https://1prime.ru/20251222/android-865796969.html

Эксперты оценили число зараженных вирусами Android-устройств у россиян

Эксперты оценили число зараженных вирусами Android-устройств у россиян - 22.12.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили число зараженных вирусами Android-устройств у россиян

Около 1,5% всех Android-устройств пользователей в России заражены вирусами, на первом месте по числу скомпрометированных устройств и ущербу - троянский вирус... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T12:06+0300

2025-12-22T12:06+0300

2025-12-22T12:06+0300

технологии

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83863/27/838632733_0:75:2194:1309_1920x0_80_0_0_c387d498dbaa59c53d267ad2e2b8f5a6.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Около 1,5% всех Android-устройств пользователей в России заражены вирусами, на первом месте по числу скомпрометированных устройств и ущербу - троянский вирус Mamont, рассказали РИА Новости в компании F6. "По данным F6, примерно 1,5% всех Android-устройств пользователей в России скомпрометированы - на этих устройствах присутствуют следы различных вредоносных приложений. При общей выборке в 100 миллионов устройств это указывает на компрометацию приблизительно 1,5 миллиона устройств. В 47% из них присутствуют следы трояна удаленного доступа Mamont", - сказали в компании. По итогам третьего квартала количество устройств, на которые пользователи в России устанавливали Mamont под видом полезных приложений, увеличивалось в среднем на 60 в день. Как отметили аналитики, общий ущерб от использования Mamont против клиентов российских банков только в ноябре 2025 года может превышать 150 миллионов рублей, а средняя сумма списаний составила около 30 тысяч рублей. Mamont позволяет злоумышленникам читать смс-сообщения и отправлять их с телефона жертвы, находить на устройстве приложения банков, финансовых организаций, маркетплейсов, мессенджеров и соцсетей, получать данные о сим-картах - то есть мошенники могут выяснить наличие кредитов и баланс на счетах. Как отметили в F6, троян станет одной из главных угроз 2026 года. В этом году злоумышленники заражают устройства россиян этим вирусом с помощью рассылок вредоносных файлов в открытых группах популярных мессенджеров, например, в домовых чатах. Также они массово рассылают фишинговые ссылки и вредоносные файлы со скомпрометированных устройств по всем контактам жертвы. Вирус распространяют под видом папок с фото и видео, списков погибших, раненых и пленных участников СВО, антивирусов и под другими масками. "Для подготовки атак с использованием новых версий Mamont злоумышленники объединяют весь накопленный опыт. Сегодня мошенники собирают вредоносные приложения с учетом наиболее эффективных киберпреступных решений при помощи инструментов искусственного интеллекта", - отметил руководитель департамента Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков. "Сборка ВПО (вредоносного программного обеспечения - ред.) под конкретного пользователя происходит прямо в интерфейсе мошеннических баз данных (CRM) и занимает считанные минуты", - добавил он. Специалисты рекомендуют россиянам всегда обращать внимание на разрешения, которые запрашивают приложение, и не предоставлять их в случае подозрительных запросов. Не нужно устанавливать приложения по рекомендациям незнакомцев, по ссылкам из смс и сообщений в мессенджерах, а также переходить по подозрительным ссылкам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия