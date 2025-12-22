Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чекунков рассказал, сколько Россия сможет зарабатывать благодаря Арктике - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/arktika-865799437.html
Чекунков рассказал, сколько Россия сможет зарабатывать благодаря Арктике
Чекунков рассказал, сколько Россия сможет зарабатывать благодаря Арктике - 22.12.2025, ПРАЙМ
Чекунков рассказал, сколько Россия сможет зарабатывать благодаря Арктике
Арктика, начиная ориентировочно с 2035 года, позволит России зарабатывать по триллиону долларов каждое десятилетие, заявил глава Минвостокразвития Алексей... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T12:55+0300
2025-12-22T12:55+0300
экономика
россия
арктика
алексей чекунков
минвостокразвития
восток ойл
норникель
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863631737_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_db627ce0c5036846c8b9089912cfc7e2.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 дек – ПРАЙМ. Арктика, начиная ориентировочно с 2035 года, позволит России зарабатывать по триллиону долларов каждое десятилетие, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он отметил, что сейчас Арктическая зона производит более 10% российского экспорта, а в перспективе реализующиеся проекты, в числе которых "Восток Ойл", "Новатек", "Норникель", Баимская рудная зона, увеличат эту долю до 15-20%. "Через 10 лет Арктика вполне может отвечать и за 20% российского экспорта, что, в общем-то, делает ее таким фундаментальным столпом... Вот в грубых цифрах, если мы берем 200 миллионов тонн грузов, ну пусть даже это будет там 2035 год... При грубой оценке это порядка 100 миллиардов долларов в год. Поэтому Арктика каждое десятилетие позволит зарабатывать в России по триллиону долларов. Это серьезные деньги по любым меркам", - сказал Чекунков в эфире телеканала "Россия 24".
https://1prime.ru/20251222/sevmorput-865798442.html
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863631737_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5084a57be98e1688cf14c05d8e7b9935.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, арктика, алексей чекунков, минвостокразвития, восток ойл, норникель
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, Восток Ойл, Норникель
12:55 22.12.2025
 
Чекунков рассказал, сколько Россия сможет зарабатывать благодаря Арктике

Чекунков: Арктика позволит России зарабатывать по триллиону долларов каждое десятилетие

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Минвостокразвития Алексей Чекунков
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 дек – ПРАЙМ. Арктика, начиная ориентировочно с 2035 года, позволит России зарабатывать по триллиону долларов каждое десятилетие, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Он отметил, что сейчас Арктическая зона производит более 10% российского экспорта, а в перспективе реализующиеся проекты, в числе которых "Восток Ойл", "Новатек", "Норникель", Баимская рудная зона, увеличат эту долю до 15-20%.
"Через 10 лет Арктика вполне может отвечать и за 20% российского экспорта, что, в общем-то, делает ее таким фундаментальным столпом... Вот в грубых цифрах, если мы берем 200 миллионов тонн грузов, ну пусть даже это будет там 2035 год... При грубой оценке это порядка 100 миллиардов долларов в год. Поэтому Арктика каждое десятилетие позволит зарабатывать в России по триллиону долларов. Это серьезные деньги по любым меркам", - сказал Чекунков в эфире телеканала "Россия 24".
Ледокол прокладывает путь во льдах по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Чекунков спрогнозировал рост грузопотока по Северному морскому пути
12:32
 
ЭкономикаРОССИЯАРКТИКААлексей ЧекунковМинвостокразвитияВосток ОйлНорникель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала