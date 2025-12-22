https://1prime.ru/20251222/arktika-865799437.html

Чекунков рассказал, сколько Россия сможет зарабатывать благодаря Арктике

Чекунков рассказал, сколько Россия сможет зарабатывать благодаря Арктике - 22.12.2025, ПРАЙМ

Чекунков рассказал, сколько Россия сможет зарабатывать благодаря Арктике

Арктика, начиная ориентировочно с 2035 года, позволит России зарабатывать по триллиону долларов каждое десятилетие, заявил глава Минвостокразвития Алексей... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T12:55+0300

2025-12-22T12:55+0300

2025-12-22T12:55+0300

экономика

россия

арктика

алексей чекунков

минвостокразвития

восток ойл

норникель

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863631737_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_db627ce0c5036846c8b9089912cfc7e2.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 дек – ПРАЙМ. Арктика, начиная ориентировочно с 2035 года, позволит России зарабатывать по триллиону долларов каждое десятилетие, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он отметил, что сейчас Арктическая зона производит более 10% российского экспорта, а в перспективе реализующиеся проекты, в числе которых "Восток Ойл", "Новатек", "Норникель", Баимская рудная зона, увеличат эту долю до 15-20%. "Через 10 лет Арктика вполне может отвечать и за 20% российского экспорта, что, в общем-то, делает ее таким фундаментальным столпом... Вот в грубых цифрах, если мы берем 200 миллионов тонн грузов, ну пусть даже это будет там 2035 год... При грубой оценке это порядка 100 миллиардов долларов в год. Поэтому Арктика каждое десятилетие позволит зарабатывать в России по триллиону долларов. Это серьезные деньги по любым меркам", - сказал Чекунков в эфире телеканала "Россия 24".

https://1prime.ru/20251222/sevmorput-865798442.html

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, арктика, алексей чекунков, минвостокразвития, восток ойл, норникель