"Ашан" опроверг информацию об уходе из России - 22.12.2025
"Ашан" опроверг информацию об уходе из России
"Ашан" опроверг информацию об уходе из России - 22.12.2025, ПРАЙМ
"Ашан" опроверг информацию об уходе из России
Ритейлер "Ашан" вновь опроверг информацию об уходе из России, торговая сеть продолжает работу, следует из сообщения пресс-службы компании. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T20:53+0300
2025-12-22T20:54+0300
бизнес
россия
ашан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0e/847378230_0:90:3050:1806_1920x0_80_0_0_42f17d113a8da7691b087b8e3973ec6a.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Ритейлер "Ашан" вновь опроверг информацию об уходе из России, торговая сеть продолжает работу, следует из сообщения пресс-службы компании. "На фоне вновь появившихся новостей об уходе компании в очередной раз сообщаем, что "Ашан Ритейл Россия" продолжает работу на российском рынке и не планирует изменений в организации работы", - говорится в сообщении. Отмечается, что ритейлер в России работает автономно, без инвестиций от материнской компании. Кроме того, в планах торговой сети инвестирование в открытие новых супермаркетов. "Главная цель компании - предоставлять населению качественные товары по доступным ценам", - заключается в сообщении. Информация об уходе ритейлера с российского рынка появлялась неоднократно, компания уже не первый раз опровергает подобные слухи.
бизнес, россия, ашан
Бизнес, РОССИЯ, Ашан
20:53 22.12.2025 (обновлено: 20:54 22.12.2025)
 
"Ашан" опроверг информацию об уходе из России

"Ашан" снова опроверг информацию об уходе из России

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Ритейлер "Ашан" вновь опроверг информацию об уходе из России, торговая сеть продолжает работу, следует из сообщения пресс-службы компании.
"На фоне вновь появившихся новостей об уходе компании в очередной раз сообщаем, что "Ашан Ритейл Россия" продолжает работу на российском рынке и не планирует изменений в организации работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ритейлер в России работает автономно, без инвестиций от материнской компании. Кроме того, в планах торговой сети инвестирование в открытие новых супермаркетов.
"Главная цель компании - предоставлять населению качественные товары по доступным ценам", - заключается в сообщении.
Информация об уходе ритейлера с российского рынка появлялась неоднократно, компания уже не первый раз опровергает подобные слухи.
"Ашан" зарегистрировал в России новый товарный знак
26 октября, 02:42
 
