"Ашан" опроверг информацию об уходе из России

2025-12-22T20:53+0300

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Ритейлер "Ашан" вновь опроверг информацию об уходе из России, торговая сеть продолжает работу, следует из сообщения пресс-службы компании. "На фоне вновь появившихся новостей об уходе компании в очередной раз сообщаем, что "Ашан Ритейл Россия" продолжает работу на российском рынке и не планирует изменений в организации работы", - говорится в сообщении. Отмечается, что ритейлер в России работает автономно, без инвестиций от материнской компании. Кроме того, в планах торговой сети инвестирование в открытие новых супермаркетов. "Главная цель компании - предоставлять населению качественные товары по доступным ценам", - заключается в сообщении. Информация об уходе ритейлера с российского рынка появлялась неоднократно, компания уже не первый раз опровергает подобные слухи.

