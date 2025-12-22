https://1prime.ru/20251222/baltika-865795014.html
"Балтика" провела переговоры о расширении географии экспортных поставок
"Балтика" провела переговоры о расширении географии экспортных поставок - 22.12.2025, ПРАЙМ
"Балтика" провела переговоры о расширении географии экспортных поставок
Пивоваренная компания "Балтика" провела переговоры с поставщиками стран Ближнего Востока и Северной Африки о расширении географии экспортных поставок... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T11:31+0300
2025-12-22T11:31+0300
2025-12-22T11:31+0300
ближний восток
северная африка
каир
балтика
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75728/74/757287411_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_06cc93ca0d78987c57e9632e0bda2eb3.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Пивоваренная компания "Балтика" провела переговоры с поставщиками стран Ближнего Востока и Северной Африки о расширении географии экспортных поставок собственной продукции, сообщила компания. "В рамках 10-й Международной выставки продуктов питания и напитков Food Africa 2025, которая прошла в Каире, "Балтика" провела переговоры с дистрибьюторами стран Ближнего Востока и Северной Африки о расширении географии экспортных поставок", - говорится в сообщении. В рамках выставки компания также представила продукты на экспозиции Made in Russia, организатором которой выступает Российский экспортный центр, уточняется там. В компании рассказали, что обсудили с дистрибьюторами из курортных районов поставки в заведения общепита и розничные торговые сети. Кроме того, во время переговоров представители производителя проанализировали потенциал расширения экспорта в Западной Африке.
ближний восток
северная африка
каир
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75728/74/757287411_34:0:566:399_1920x0_80_0_0_9aa75f8e6b740231bc7bc4c55de1d16a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, северная африка, каир, балтика, торговля
БЛИЖНИЙ ВОСТОК, СЕВЕРНАЯ АФРИКА, Каир, Балтика, торговля
"Балтика" провела переговоры о расширении географии экспортных поставок
"Балтика" обсудила поставки продукции на рынки Ближнего Востока и Северной Африки
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Пивоваренная компания "Балтика" провела переговоры с поставщиками стран Ближнего Востока и Северной Африки о расширении географии экспортных поставок собственной продукции, сообщила компания.
"В рамках 10-й Международной выставки продуктов питания и напитков Food Africa 2025, которая прошла в Каире, "Балтика" провела переговоры с дистрибьюторами стран Ближнего Востока и Северной Африки о расширении географии экспортных поставок", - говорится в сообщении.
В рамках выставки компания также представила продукты на экспозиции Made in Russia, организатором которой выступает Российский экспортный центр, уточняется там.
В компании рассказали, что обсудили с дистрибьюторами из курортных районов поставки в заведения общепита и розничные торговые сети. Кроме того, во время переговоров представители производителя проанализировали потенциал расширения экспорта в Западной Африке.