"Балтика" провела переговоры о расширении географии экспортных поставок

2025-12-22T11:31+0300
2025-12-22T11:31+0300
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Пивоваренная компания "Балтика" провела переговоры с поставщиками стран Ближнего Востока и Северной Африки о расширении географии экспортных поставок собственной продукции, сообщила компания. "В рамках 10-й Международной выставки продуктов питания и напитков Food Africa 2025, которая прошла в Каире, "Балтика" провела переговоры с дистрибьюторами стран Ближнего Востока и Северной Африки о расширении географии экспортных поставок", - говорится в сообщении. В рамках выставки компания также представила продукты на экспозиции Made in Russia, организатором которой выступает Российский экспортный центр, уточняется там. В компании рассказали, что обсудили с дистрибьюторами из курортных районов поставки в заведения общепита и розничные торговые сети. Кроме того, во время переговоров представители производителя проанализировали потенциал расширения экспорта в Западной Африке.
11:31 22.12.2025
 
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Пивоваренная компания "Балтика" провела переговоры с поставщиками стран Ближнего Востока и Северной Африки о расширении географии экспортных поставок собственной продукции, сообщила компания.
"В рамках 10-й Международной выставки продуктов питания и напитков Food Africa 2025, которая прошла в Каире, "Балтика" провела переговоры с дистрибьюторами стран Ближнего Востока и Северной Африки о расширении географии экспортных поставок", - говорится в сообщении.
В рамках выставки компания также представила продукты на экспозиции Made in Russia, организатором которой выступает Российский экспортный центр, уточняется там.
В компании рассказали, что обсудили с дистрибьюторами из курортных районов поставки в заведения общепита и розничные торговые сети. Кроме того, во время переговоров представители производителя проанализировали потенциал расширения экспорта в Западной Африке.
 
