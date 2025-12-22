Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банки в России начали снижать ставки по вкладам вслед за ключевой - 22.12.2025
Здание ЦБ РФ
Банки в России начали снижать ставки по вкладам вслед за ключевой
Банки в России начали снижать ставки по вкладам вслед за ключевой - 22.12.2025, ПРАЙМ
Банки в России начали снижать ставки по вкладам вслед за ключевой
Крупные банки в России стали менять процентные ставки после снижения ключевой ставки ЦБ до 16% в минувшую пятницу, доходность вкладов снизилась по всей линейке... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T17:41+0300
2025-12-22T17:41+0300
банк россии
банки
финансы
россия
банк россия
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Крупные банки в России стали менять процентные ставки после снижения ключевой ставки ЦБ до 16% в минувшую пятницу, доходность вкладов снизилась по всей линейке депозитов, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "После снижения ключевой ставки до 16% в минувшую пятницу крупные банки стали менять процентные ставки. Доходность вкладов с 19 по 22 декабря 2025 года снизилась по всей линейке депозитов", - сообщают аналитики, проанализировав индекс вкладов на срок от трех месяцев до трех лет на 100 тысяч рублей. Так, наименьшее снижение было зафиксировано по трехмесячным вкладам - банки сохраняют по ним ставки более высокими, чем по другим срокам депозитов. "Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 по состоянию на 22 декабря составила 15,43%, снизившись на 0,08 процентного пункта относительно 19 декабря, когда состоялось заседание Банка России", - говорится в материале. Далее средняя ставка по полугодовому вкладу составляет 14,57% (-0,16 процентного пункта за аналогичный период), по годовому - 13,37% (-0,13 процентного пункта), по вкладу на 1,5 года составила 11,60% (-0,12 процентного пункта), по двухлетнему вкладу - 11,27% (-0,13 процентного пункта), а по трехлетнему вкладу составила 10,73% (-0,16 процентного пункта). Аналитики сообщают, что снижение было зафиксировано в шести банках из 20 крупнейших по объему средств населения, а в двух банках была зафиксирована разнонаправленная динамика. "Однако повышение ставок было точечным: на 0,09 процентного пункта по годовому вкладу и на 0,5 процентного пункта по трехмесячному вкладу, в остальных случаях ставки начали активно снижаться. Диапазон снижения составил от 0,5 до 1,3 процентного пункта. Максимальная ставка среди топ-20 снизилась с 18,5% до 18%", - подсчитали аналитики. Банк России в минувшую пятницу снизил ключевую ставку по итогам заседания совета директоров в пятый раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
1920
1920
true
банки, финансы, россия, банк россия
Банк России, Банки, Финансы, РОССИЯ, банк Россия
17:41 22.12.2025
 
Банки в России начали снижать ставки по вкладам вслед за ключевой

Крупные банки в России начали снижать ставки по вкладам вслед за ключевой

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Крупные банки в России стали менять процентные ставки после снижения ключевой ставки ЦБ до 16% в минувшую пятницу, доходность вкладов снизилась по всей линейке депозитов, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"После снижения ключевой ставки до 16% в минувшую пятницу крупные банки стали менять процентные ставки. Доходность вкладов с 19 по 22 декабря 2025 года снизилась по всей линейке депозитов", - сообщают аналитики, проанализировав индекс вкладов на срок от трех месяцев до трех лет на 100 тысяч рублей.
Так, наименьшее снижение было зафиксировано по трехмесячным вкладам - банки сохраняют по ним ставки более высокими, чем по другим срокам депозитов. "Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 по состоянию на 22 декабря составила 15,43%, снизившись на 0,08 процентного пункта относительно 19 декабря, когда состоялось заседание Банка России", - говорится в материале.
Далее средняя ставка по полугодовому вкладу составляет 14,57% (-0,16 процентного пункта за аналогичный период), по годовому - 13,37% (-0,13 процентного пункта), по вкладу на 1,5 года составила 11,60% (-0,12 процентного пункта), по двухлетнему вкладу - 11,27% (-0,13 процентного пункта), а по трехлетнему вкладу составила 10,73% (-0,16 процентного пункта).
Аналитики сообщают, что снижение было зафиксировано в шести банках из 20 крупнейших по объему средств населения, а в двух банках была зафиксирована разнонаправленная динамика.
"Однако повышение ставок было точечным: на 0,09 процентного пункта по годовому вкладу и на 0,5 процентного пункта по трехмесячному вкладу, в остальных случаях ставки начали активно снижаться. Диапазон снижения составил от 0,5 до 1,3 процентного пункта. Максимальная ставка среди топ-20 снизилась с 18,5% до 18%", - подсчитали аналитики.
Банк России в минувшую пятницу снизил ключевую ставку по итогам заседания совета директоров в пятый раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
Логотип ПСБ - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
В ПСБ рассказали об инциденте в филиале банка в Белгороде
14:38
 
Банк РоссииБанкиФинансыРОССИЯбанк Россия
 
 
