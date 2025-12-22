Суд продлил процедуру банкротства Батурина

https://1prime.ru/20251222/baturin-865795672.html
МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Калмыкии продлил еще на полгода процедуру банкротства – реализацию имущества – осужденного Виктора Батурина, брата вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как пояснила финансовый управляющий Дамира Пильчина, в рамках процедуры банкротства не завершены все мероприятия, предусмотренные законодательством, а именно формирование конкурсной массы и расчеты с кредиторами. Так, на рассмотрении арбитражного суда находится "заявление об оспаривании сделки должника по купле-продаже земельного участка с Мироновым В.А. и применении последствий недействительности сделки". Кроме того, не проведена реализация имущества и имущественных прав, принадлежащих должнику, пояснила Пильчина. Арбитражный суд Калмыкии в августе 2016 года признал Батурина банкротом по заявлению гражданина Станислава Иосильзона и открыл реализацию его имущества. Суд включил в перечень для продажи два земельных участка сельхозназначения и нежилое здание с участком в Курской области; жилой дом, два нежилых здания, конюшню и участок сельхозназначения в Калининградской области; жилой дом, два земельных участка - для ИЖС и общественно-деловой застройки - в Пензенской области. Батурин в 1999–2005 годах был первым вице-президентом ЗАО "Интеко". В 2006 году Елена Батурина, которой тогда принадлежало ЗАО, объявила, что ее брат оставил пост вице-президента компании и не имеет права ее представлять. В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Он был признан виновным в мошенничестве с векселями компании "Интеко". Батурин отбывал наказание в Калмыкии. В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии смягчил не отбытую Батуриным часть наказания и заменил ее штрафом в 300 тысяч рублей, после чего он освободился из колонии. Симоновский суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил Батурина к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о мошенничестве. Уголовное дело против него возбудили по заявлению Елены Батуриной. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора с Батуриным, который рассматривался в суде австрийского города Инсбрука. Речь идет о компенсации Батурину за пакет акций девелоперской компании "Интеко" стоимостью свыше 500 миллионов рублей.
