https://1prime.ru/20251222/baturin-865795672.html

Суд продлил процедуру банкротства Батурина

Суд продлил процедуру банкротства Батурина - 22.12.2025, ПРАЙМ

Суд продлил процедуру банкротства Батурина

Арбитражный суд Калмыкии продлил еще на полгода процедуру банкротства – реализацию имущества – осужденного Виктора Батурина, брата вдовы экс-мэра Москвы Юрия... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T11:41+0300

2025-12-22T11:41+0300

2025-12-22T11:41+0300

происшествия

бизнес

россия

калмыкия

москва

интеко

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865795400_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_5ba9c9a536453c6549950b29c623b705.jpg

МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Калмыкии продлил еще на полгода процедуру банкротства – реализацию имущества – осужденного Виктора Батурина, брата вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как пояснила финансовый управляющий Дамира Пильчина, в рамках процедуры банкротства не завершены все мероприятия, предусмотренные законодательством, а именно формирование конкурсной массы и расчеты с кредиторами. Так, на рассмотрении арбитражного суда находится "заявление об оспаривании сделки должника по купле-продаже земельного участка с Мироновым В.А. и применении последствий недействительности сделки". Кроме того, не проведена реализация имущества и имущественных прав, принадлежащих должнику, пояснила Пильчина. Арбитражный суд Калмыкии в августе 2016 года признал Батурина банкротом по заявлению гражданина Станислава Иосильзона и открыл реализацию его имущества. Суд включил в перечень для продажи два земельных участка сельхозназначения и нежилое здание с участком в Курской области; жилой дом, два нежилых здания, конюшню и участок сельхозназначения в Калининградской области; жилой дом, два земельных участка - для ИЖС и общественно-деловой застройки - в Пензенской области. Батурин в 1999–2005 годах был первым вице-президентом ЗАО "Интеко". В 2006 году Елена Батурина, которой тогда принадлежало ЗАО, объявила, что ее брат оставил пост вице-президента компании и не имеет права ее представлять. В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей. Он был признан виновным в мошенничестве с векселями компании "Интеко". Батурин отбывал наказание в Калмыкии. В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии смягчил не отбытую Батуриным часть наказания и заменил ее штрафом в 300 тысяч рублей, после чего он освободился из колонии. Симоновский суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил Батурина к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о мошенничестве. Уголовное дело против него возбудили по заявлению Елены Батуриной. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора с Батуриным, который рассматривался в суде австрийского города Инсбрука. Речь идет о компенсации Батурину за пакет акций девелоперской компании "Интеко" стоимостью свыше 500 миллионов рублей.

калмыкия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, калмыкия, москва, интеко, верховный суд