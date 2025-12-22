Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В последний момент". На Западе раскрыли план бегства Зеленского с Украины - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251222/begstvo-865810830.html
"В последний момент". На Западе раскрыли план бегства Зеленского с Украины
"В последний момент". На Западе раскрыли план бегства Зеленского с Украины - 22.12.2025, ПРАЙМ
"В последний момент". На Западе раскрыли план бегства Зеленского с Украины
Владимир Зеленский планирует использовать кредит ЕС на 90 миллиардов евро для подготовки бегства с Украины, пишет журналист Мартин Джей в статье для Strategic... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T17:39+0300
2025-12-22T17:39+0300
мировая экономика
финансы
украина
запад
брюссель
владимир зеленский
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский планирует использовать кредит ЕС на 90 миллиардов евро для подготовки бегства с Украины, пишет журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture."Что на самом деле Зеленский собирается делать с этими деньгами? &lt;...&gt; половина этих денег будет поглощена Зеленским и его кликой &lt;...&gt; Затем будут откаты тем, кто на Западе &lt;…&gt; И, наконец, будет резервный фонд Зеленского для побега, который он должен пополнять каждый день &lt;...&gt; В последний момент, в панике, ему, возможно, придется подкупить целое армейское подразделение или полицейский отряд, направленный для его ареста", — говорится в материале.По мнению автора, Зеленский также планирует использовать эти средства, находясь за границей в изгнании.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.
https://1prime.ru/20251222/ssha-865788421.html
украина
запад
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, украина, запад, брюссель, владимир зеленский, ес
Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, ЗАПАД, Брюссель, Владимир Зеленский, ЕС
17:39 22.12.2025
 
"В последний момент". На Западе раскрыли план бегства Зеленского с Украины

SC: Зеленский рассчитывает использовать кредит ЕС для бегства с Украины

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский планирует использовать кредит ЕС на 90 миллиардов евро для подготовки бегства с Украины, пишет журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture.

"Что на самом деле Зеленский собирается делать с этими деньгами? <...> половина этих денег будет поглощена Зеленским и его кликой <...> Затем будут откаты тем, кто на Западе <…> И, наконец, будет резервный фонд Зеленского для побега, который он должен пополнять каждый день <...> В последний момент, в панике, ему, возможно, придется подкупить целое армейское подразделение или полицейский отряд, направленный для его ареста", — говорится в материале.
По мнению автора, Зеленский также планирует использовать эти средства, находясь за границей в изгнании.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому скверные новости о переговорах
06:32
 
Мировая экономикаФинансыУКРАИНАЗАПАДБрюссельВладимир ЗеленскийЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала