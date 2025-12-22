https://1prime.ru/20251222/begstvo-865810830.html

МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский планирует использовать кредит ЕС на 90 миллиардов евро для подготовки бегства с Украины, пишет журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture."Что на самом деле Зеленский собирается делать с этими деньгами? <...> половина этих денег будет поглощена Зеленским и его кликой <...> Затем будут откаты тем, кто на Западе <…> И, наконец, будет резервный фонд Зеленского для побега, который он должен пополнять каждый день <...> В последний момент, в панике, ему, возможно, придется подкупить целое армейское подразделение или полицейский отряд, направленный для его ареста", — говорится в материале.По мнению автора, Зеленский также планирует использовать эти средства, находясь за границей в изгнании.В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.

2025

