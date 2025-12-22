Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минске назвали сроки введения в эксплуатацию третьего блока БелАЭС - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251222/belaes-865803714.html
В Минске назвали сроки введения в эксплуатацию третьего блока БелАЭС
В Минске назвали сроки введения в эксплуатацию третьего блока БелАЭС - 22.12.2025, ПРАЙМ
В Минске назвали сроки введения в эксплуатацию третьего блока БелАЭС
Введение третьего блока БелАЭС в эксплуатацию рассматривается в период 2035-2038 годов, заявил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T14:18+0300
2025-12-22T14:18+0300
энергетика
белоруссия
белаэс
атомная энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/83876/04/838760445_0:0:3335:1876_1920x0_80_0_0_cb7bf82a95a7fa58d2f3b4bc4dd00ca5.jpg
БЕЛОРУССКАЯ АЭС (Гродненская область), 22 дек - ПРАЙМ. Введение третьего блока БелАЭС в эксплуатацию рассматривается в период 2035-2038 годов, заявил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз. "Мы обсуждаем период введения третьего блока в белорусскую энергосистему в периоде 2035-2038 годов", - сказал он в журналистам перед началом выездного заседания совета нижней палаты белорусского парламента на Белорусской АЭС.
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83876/04/838760445_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_c0f60419a87af27cbeb8f041231f6f38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, белаэс, атомная энергетика
Энергетика, БЕЛОРУССИЯ, БелАЭС, атомная энергетика
14:18 22.12.2025
 
В Минске назвали сроки введения в эксплуатацию третьего блока БелАЭС

Мороз: введение третьего блока БелАЭС в эксплуатацию рассматривается в 2035-2038 годах

© Sputnik | Перейти в медиабанкБелорусская АЭС
Белорусская АЭС
Белорусская АЭС. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛОРУССКАЯ АЭС (Гродненская область), 22 дек - ПРАЙМ. Введение третьего блока БелАЭС в эксплуатацию рассматривается в период 2035-2038 годов, заявил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз.
"Мы обсуждаем период введения третьего блока в белорусскую энергосистему в периоде 2035-2038 годов", - сказал он в журналистам перед началом выездного заседания совета нижней палаты белорусского парламента на Белорусской АЭС.
 
ЭнергетикаБЕЛОРУССИЯБелАЭСатомная энергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала