В Минске назвали сроки введения в эксплуатацию третьего блока БелАЭС
В Минске назвали сроки введения в эксплуатацию третьего блока БелАЭС - 22.12.2025, ПРАЙМ
В Минске назвали сроки введения в эксплуатацию третьего блока БелАЭС
Введение третьего блока БелАЭС в эксплуатацию рассматривается в период 2035-2038 годов, заявил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T14:18+0300
2025-12-22T14:18+0300
2025-12-22T14:18+0300
БЕЛОРУССКАЯ АЭС (Гродненская область), 22 дек - ПРАЙМ. Введение третьего блока БелАЭС в эксплуатацию рассматривается в период 2035-2038 годов, заявил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз. "Мы обсуждаем период введения третьего блока в белорусскую энергосистему в периоде 2035-2038 годов", - сказал он в журналистам перед началом выездного заседания совета нижней палаты белорусского парламента на Белорусской АЭС.
