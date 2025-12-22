https://1prime.ru/20251222/biometriya-865793689.html
"Аэрофлот" протестировал сервис посадки в самолет по биометрии
2025-12-22T10:44+0300
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" успешно протестировала сервис "Мигом", позволяющий проходить предполетные проверки без паспорта - по биометрии, первые пассажиры смогут воспользоваться им во второй половине 2026 года, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот совместно с аэропортом "Пулково" и Центром биометрических технологий в декабре успешно протестировали сервис "Мигом", обеспечивающий прохождение предполетных проверок по биометрии – без предъявления паспорта... Ожидается, что первые пассажиры смогут воспользоваться сервисом "Мигом" уже во второй половине 2026 года", - говорится в сообщении.
