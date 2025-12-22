Рынок акций вышел на финишную прямую, а ралли не будет

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Последнюю полную торговую неделю года индекс Мосбиржи начинает в небольшом минусе. Бенчмарк лег на поддержку над 2700 п. Неоднократные попытки пробиться к 2800 п. на минувшей неделе не увенчались успехом. Банк России, как и предполагал консенсус ожиданий, опустил ключевую ставку на 50 б.п., до 16%. Часть рынка надеялась на больший шаг снижения, но обошлось без сюрпризов, и инвесторы перешли к фиксации прибыли по факту события. Теперь интригу представляет собой февральское заседание регулятора. Эффект от роста НДС и ослабления рубля может усилить инфляционное давление в начале 2026 года и увеличить и без того высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса. Пауза в секвестре "ключа" на первом в будущем году заседании ЦБ пока является приоритетным прогнозом. Геополитический фон неоднозначный. С одной стороны, переговорная активность по урегулированию украинского конфликта не снижается, происходят новые встречи и обсуждения. С другой стороны, конкретики и прогресса мало, ключевой вопрос – территориальный – остается камнем преткновения. Вот и переговоры в Майами стороны назвали конструктивными, но никаких деталей не привели. В США приближаются рождественские праздники, дипломатический фронт может замереть до начала следующего года. Впрочем, геополитика полна сюрпризов, и какие-то новости еще могут повлиять на общий сентимент в оставшиеся дни. Рубль по-видимому "готовится" к налоговому периоду, укрепляясь к доллару и юаню. Давление на курс рубля может оказать пиковый предпраздничный спрос на импорт и валюту. Можно ожидать возвращения доллара выше 80, юаня – выше 11,3. Значимой поддержки от валютного фактора акции не получат. В то же время позитивом для нашего рынка выступает рост цен на нефть и драгметаллы. "Черное золото" получает подпитку от обострения ситуации вокруг Венесуэлы и одновременно рисков усиления санкций на российский нефтяной экспорт. Геополитические риски подпитывают и котировки золота, которые устремились к рекордным уровням. Для всех сырьевых товаров благоприятно ослабление позиций доллара. Индекс DXY отошел к 98 п. на фоне статистики по инфляции и рынку труда в США. Таким образом, на финишной прямой года рынок вряд ли покажет ускорение, но и для продаж нет поводов – ДКП, хоть и мелкими шагами, но смягчается, геополитические надежды живы, а рубль, вероятнее всего, ждет слабый январь. Прогнозный диапазон на эту неделю – 2700-2800 п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
