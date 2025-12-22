Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок акций вышел на финишную прямую, а ралли не будет - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251222/birzha-865800293.html
Рынок акций вышел на финишную прямую, а ралли не будет
Рынок акций вышел на финишную прямую, а ралли не будет - 22.12.2025, ПРАЙМ
Рынок акций вышел на финишную прямую, а ралли не будет
Последнюю полную торговую неделю года индекс Мосбиржи начинает в небольшом минусе. Бенчмарк лег на поддержку над 2700 п. Неоднократные попытки пробиться к 2800... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T13:11+0300
2025-12-22T13:11+0300
мнения аналитиков
рынок
сша
венесуэла
мосбиржа
александр бахтин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865800293.jpg?1766398270
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Последнюю полную торговую неделю года индекс Мосбиржи начинает в небольшом минусе. Бенчмарк лег на поддержку над 2700 п. Неоднократные попытки пробиться к 2800 п. на минувшей неделе не увенчались успехом. Банк России, как и предполагал консенсус ожиданий, опустил ключевую ставку на 50 б.п., до 16%. Часть рынка надеялась на больший шаг снижения, но обошлось без сюрпризов, и инвесторы перешли к фиксации прибыли по факту события. Теперь интригу представляет собой февральское заседание регулятора. Эффект от роста НДС и ослабления рубля может усилить инфляционное давление в начале 2026 года и увеличить и без того высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса. Пауза в секвестре "ключа" на первом в будущем году заседании ЦБ пока является приоритетным прогнозом. Геополитический фон неоднозначный. С одной стороны, переговорная активность по урегулированию украинского конфликта не снижается, происходят новые встречи и обсуждения. С другой стороны, конкретики и прогресса мало, ключевой вопрос – территориальный – остается камнем преткновения. Вот и переговоры в Майами стороны назвали конструктивными, но никаких деталей не привели. В США приближаются рождественские праздники, дипломатический фронт может замереть до начала следующего года. Впрочем, геополитика полна сюрпризов, и какие-то новости еще могут повлиять на общий сентимент в оставшиеся дни. Рубль по-видимому "готовится" к налоговому периоду, укрепляясь к доллару и юаню. Давление на курс рубля может оказать пиковый предпраздничный спрос на импорт и валюту. Можно ожидать возвращения доллара выше 80, юаня – выше 11,3. Значимой поддержки от валютного фактора акции не получат. В то же время позитивом для нашего рынка выступает рост цен на нефть и драгметаллы. "Черное золото" получает подпитку от обострения ситуации вокруг Венесуэлы и одновременно рисков усиления санкций на российский нефтяной экспорт. Геополитические риски подпитывают и котировки золота, которые устремились к рекордным уровням. Для всех сырьевых товаров благоприятно ослабление позиций доллара. Индекс DXY отошел к 98 п. на фоне статистики по инфляции и рынку труда в США. Таким образом, на финишной прямой года рынок вряд ли покажет ускорение, но и для продаж нет поводов – ДКП, хоть и мелкими шагами, но смягчается, геополитические надежды живы, а рубль, вероятнее всего, ждет слабый январь. Прогнозный диапазон на эту неделю – 2700-2800 п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
сша
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, сша, венесуэла, мосбиржа, александр бахтин
Мнения аналитиков, Рынок, США, ВЕНЕСУЭЛА, Мосбиржа, Александр Бахтин
13:11 22.12.2025
 
Рынок акций вышел на финишную прямую, а ралли не будет

Инвестстратег Бахтин: новогоднего ралли на бирже ждать не стоит

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Последнюю полную торговую неделю года индекс Мосбиржи начинает в небольшом минусе. Бенчмарк лег на поддержку над 2700 п. Неоднократные попытки пробиться к 2800 п. на минувшей неделе не увенчались успехом. Банк России, как и предполагал консенсус ожиданий, опустил ключевую ставку на 50 б.п., до 16%.
Часть рынка надеялась на больший шаг снижения, но обошлось без сюрпризов, и инвесторы перешли к фиксации прибыли по факту события. Теперь интригу представляет собой февральское заседание регулятора. Эффект от роста НДС и ослабления рубля может усилить инфляционное давление в начале 2026 года и увеличить и без того высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса.
Пауза в секвестре "ключа" на первом в будущем году заседании ЦБ пока является приоритетным прогнозом.
Геополитический фон неоднозначный. С одной стороны, переговорная активность по урегулированию украинского конфликта не снижается, происходят новые встречи и обсуждения. С другой стороны, конкретики и прогресса мало, ключевой вопрос – территориальный – остается камнем преткновения. Вот и переговоры в Майами стороны назвали конструктивными, но никаких деталей не привели. В США приближаются рождественские праздники, дипломатический фронт может замереть до начала следующего года. Впрочем, геополитика полна сюрпризов, и какие-то новости еще могут повлиять на общий сентимент в оставшиеся дни.
Рубль по-видимому "готовится" к налоговому периоду, укрепляясь к доллару и юаню. Давление на курс рубля может оказать пиковый предпраздничный спрос на импорт и валюту. Можно ожидать возвращения доллара выше 80, юаня – выше 11,3. Значимой поддержки от валютного фактора акции не получат.
В то же время позитивом для нашего рынка выступает рост цен на нефть и драгметаллы. "Черное золото" получает подпитку от обострения ситуации вокруг Венесуэлы и одновременно рисков усиления санкций на российский нефтяной экспорт. Геополитические риски подпитывают и котировки золота, которые устремились к рекордным уровням.
Для всех сырьевых товаров благоприятно ослабление позиций доллара. Индекс DXY отошел к 98 п. на фоне статистики по инфляции и рынку труда в США.
Таким образом, на финишной прямой года рынок вряд ли покажет ускорение, но и для продаж нет поводов – ДКП, хоть и мелкими шагами, но смягчается, геополитические надежды живы, а рубль, вероятнее всего, ждет слабый январь. Прогнозный диапазон на эту неделю – 2700-2800 п.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынокСШАВЕНЕСУЭЛАМосбиржаАлександр Бахтин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала