В Британии оценили потери компаний из-за падения курса биткоина

2025-12-22T15:58+0300

2025-12-22T15:58+0300

2025-12-22T15:58+0300

экономика

финансы

сша

дональд трамп

лондонская биржа

великобритания

биткоин

ЛОНДОН, 22 дек – ПРАЙМ. Британские компании, которые активно инвестировали в биткоин, потеряли в 2025 году около 80 миллионов фунтов стерлингов (106 миллионов долларов) после резкого падения его курса, сообщает в понедельник издание Telegraph. "Британские компании, которые вложили огромные средства в биткоин, потеряли почти 80 миллионов фунтов стерлингов после падения цены криптовалюты", - говорится в статье. В общей сложности компании, котирующиеся на Лондонской бирже, за 2025 год потратили более 360 миллионов фунтов стерлингов (482 миллиона долларов) на покупку криптовалюты. Однако, как показал анализ Telegraph, многие британские компании купили биткоин почти на пике рынка. В 13 компаниях было приобретено около 4 300 биткоинов по средней цене 113,1 тысячи долларов. Сейчас же курс упал до примерно 88 тысяч долларов. В совокупности потери британских компаний составили примерно 79,1 миллиона фунтов стерлингов (106 миллионов долларов), сообщает издание. Как пишет газета, рост цены биткоина в прошлом году связывали с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США и ожиданиями, что его администрация будет благосклонна к криптовалютам. Однако в 2025 году его цена упала на 12%. Число британцев, инвестирующих в биткоин, снизилось с 12% до 8%, отмечает издание.

сша

великобритания

2025

