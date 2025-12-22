https://1prime.ru/20251222/bumagi-865803535.html

ЦБ скорректирует правила депозитарного учета ценных бумаг

ЦБ скорректирует правила депозитарного учета ценных бумаг

2025-12-22T14:11+0300

финансы

россия

рынок

рф

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует скорректировать правила депозитарного учета зарубежных ценных бумаг и прав иностранных инвесторов на российские ценные бумаги по итогам общественного обсуждения представленного в конце мая доклада "Депозитарный учет: новый взгляд на привычные вещи", следует из сообщения регулятора. Банк России сообщил, что предлагает ряд положений, направленных на усиление защиты инвесторов, чтобы они легли в основу концепции регуляторных изменений. "Иностранные ценные бумаги сохранят прямой доступ к российской учетной инфраструктуре. Банк России решил не ограничивать присутствие зарубежных активов только выпусками российских депозитарных расписок. При этом Банк России намерен упростить процедуру их эмиссии", - сообщает регулятор. Также депозитарии будут обязаны информировать своих клиентов о рисках, связанных с иностранными юрисдикциями, включая возможные ограничения или блокировки, отмечается в сообщении. "Планируется определить перечень обстоятельств, при которых отечественные учетные институты будут освобождаться от ответственности перед депонентами – к примеру, в случае введения санкционных мер со стороны зарубежных государств или в случае национализации иностранных компаний", - отмечает ЦБ. Что касается учета прав иностранных инвесторов на российские ценные бумаги, то будут созданы условия для открытия сегрегированных счетов, указывает ЦБ. "В этом случае владелец российских активов сможет свободно ими распоряжаться и переводить их на отдельный счет без согласия своего зарубежного посредника. При этом сохранится обязанность депозитариев раскрывать всех владельцев, учитываемых на агрегированном счете (если это предусмотрено законом или договором)", - поясняет регулятор. "Если иностранный посредник откажется раскрывать информацию о своих инвесторах, реализация прав по ценным бумагам на счетах депо может быть ограничена", - заключает он.

рф

финансы, россия, рынок, рф