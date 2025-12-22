Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ скорректирует правила депозитарного учета ценных бумаг - 22.12.2025
ЦБ скорректирует правила депозитарного учета ценных бумаг
ЦБ скорректирует правила депозитарного учета ценных бумаг - 22.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ скорректирует правила депозитарного учета ценных бумаг
ЦБ РФ планирует скорректировать правила депозитарного учета зарубежных ценных бумаг и прав иностранных инвесторов на российские ценные бумаги по итогам... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T14:11+0300
2025-12-22T14:11+0300
финансы
россия
рынок
рф
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует скорректировать правила депозитарного учета зарубежных ценных бумаг и прав иностранных инвесторов на российские ценные бумаги по итогам общественного обсуждения представленного в конце мая доклада "Депозитарный учет: новый взгляд на привычные вещи", следует из сообщения регулятора. Банк России сообщил, что предлагает ряд положений, направленных на усиление защиты инвесторов, чтобы они легли в основу концепции регуляторных изменений. "Иностранные ценные бумаги сохранят прямой доступ к российской учетной инфраструктуре. Банк России решил не ограничивать присутствие зарубежных активов только выпусками российских депозитарных расписок. При этом Банк России намерен упростить процедуру их эмиссии", - сообщает регулятор. Также депозитарии будут обязаны информировать своих клиентов о рисках, связанных с иностранными юрисдикциями, включая возможные ограничения или блокировки, отмечается в сообщении. "Планируется определить перечень обстоятельств, при которых отечественные учетные институты будут освобождаться от ответственности перед депонентами – к примеру, в случае введения санкционных мер со стороны зарубежных государств или в случае национализации иностранных компаний", - отмечает ЦБ. Что касается учета прав иностранных инвесторов на российские ценные бумаги, то будут созданы условия для открытия сегрегированных счетов, указывает ЦБ. "В этом случае владелец российских активов сможет свободно ими распоряжаться и переводить их на отдельный счет без согласия своего зарубежного посредника. При этом сохранится обязанность депозитариев раскрывать всех владельцев, учитываемых на агрегированном счете (если это предусмотрено законом или договором)", - поясняет регулятор. "Если иностранный посредник откажется раскрывать информацию о своих инвесторах, реализация прав по ценным бумагам на счетах депо может быть ограничена", - заключает он.
рф
финансы, россия, рынок, рф
Финансы, РОССИЯ, Рынок, РФ
14:11 22.12.2025
 
ЦБ скорректирует правила депозитарного учета ценных бумаг

ЦБ скорректирует правила депозитарного учета зарубежных и российских ценных бумаг

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует скорректировать правила депозитарного учета зарубежных ценных бумаг и прав иностранных инвесторов на российские ценные бумаги по итогам общественного обсуждения представленного в конце мая доклада "Депозитарный учет: новый взгляд на привычные вещи", следует из сообщения регулятора.
Банк России сообщил, что предлагает ряд положений, направленных на усиление защиты инвесторов, чтобы они легли в основу концепции регуляторных изменений.
"Иностранные ценные бумаги сохранят прямой доступ к российской учетной инфраструктуре. Банк России решил не ограничивать присутствие зарубежных активов только выпусками российских депозитарных расписок. При этом Банк России намерен упростить процедуру их эмиссии", - сообщает регулятор.
Также депозитарии будут обязаны информировать своих клиентов о рисках, связанных с иностранными юрисдикциями, включая возможные ограничения или блокировки, отмечается в сообщении.
"Планируется определить перечень обстоятельств, при которых отечественные учетные институты будут освобождаться от ответственности перед депонентами – к примеру, в случае введения санкционных мер со стороны зарубежных государств или в случае национализации иностранных компаний", - отмечает ЦБ.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Путин подписал закон о расширении полномочий Банка России
15 декабря, 19:11
Что касается учета прав иностранных инвесторов на российские ценные бумаги, то будут созданы условия для открытия сегрегированных счетов, указывает ЦБ.
"В этом случае владелец российских активов сможет свободно ими распоряжаться и переводить их на отдельный счет без согласия своего зарубежного посредника. При этом сохранится обязанность депозитариев раскрывать всех владельцев, учитываемых на агрегированном счете (если это предусмотрено законом или договором)", - поясняет регулятор.
"Если иностранный посредник откажется раскрывать информацию о своих инвесторах, реализация прав по ценным бумагам на счетах депо может быть ограничена", - заключает он.
 
