Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владелец бренда Jim Beam прекратит производство бурбона, пишут СМИ - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/burbon-865816113.html
Владелец бренда Jim Beam прекратит производство бурбона, пишут СМИ
Владелец бренда Jim Beam прекратит производство бурбона, пишут СМИ - 22.12.2025, ПРАЙМ
Владелец бренда Jim Beam прекратит производство бурбона, пишут СМИ
Владелец бренда бурбона Jim Beam, японская компания Suntory Global Spirits, прекратит производство на основном заводе в американском штате Кентукки в 2026 году... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T22:02+0300
2025-12-22T22:02+0300
экономика
бизнес
промышленность
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/77534/53/775345310_0:217:1501:1061_1920x0_80_0_0_17acb08c351e78004c9facd32f20e3aa.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Владелец бренда бурбона Jim Beam, японская компания Suntory Global Spirits, прекратит производство на основном заводе в американском штате Кентукки в 2026 году на фоне неопределенности с импортными тарифами, сообщает издание Guardian со ссылкой на сообщение компании. Завод в городе Клермон будет закрыт, пока производитель "пользуется возможностью инвестировать в модернизацию производственных площадок", пишет Guardian, цитируя заявление компании. При этом уточняется, что пауза придется на следующий год, но цитаты компании не приводится. "Мы постоянно оцениваем объемы производства, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребительский спрос, и недавно провели встречу с нашей командой, чтобы обсудить объемы производства на 2026 год", - приводит Guardian комментарий производителя. Компании-изготовители виски в США сталкиваются с неопределенностью из-за торговых пошлин президента страны Дональда Трампа, также пишет Guardian. Бренд бурбона Jim Beam принадлежит японскому гиганту по производству напитков Suntory Global Spirits. На предприятиях компании в штате Кентукки работает более 1000 человек и более 6000 человек по всему миру.
https://1prime.ru/20250808/poshliny-860474011.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77534/53/775345310_0:47:1501:1172_1920x0_80_0_0_24a7ae57aa87e74b8180397443d88e1f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, сша, дональд трамп
Экономика, Бизнес, Промышленность, США, Дональд Трамп
22:02 22.12.2025
 
Владелец бренда Jim Beam прекратит производство бурбона, пишут СМИ

Guardian: владелец бренда Jim Beam прекратит производство бурбона на основном заводе

© fotolia.com / Alexandr SteblovskiyВиски
Виски - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Виски. Архивное фото
© fotolia.com / Alexandr Steblovskiy
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Владелец бренда бурбона Jim Beam, японская компания Suntory Global Spirits, прекратит производство на основном заводе в американском штате Кентукки в 2026 году на фоне неопределенности с импортными тарифами, сообщает издание Guardian со ссылкой на сообщение компании.
Завод в городе Клермон будет закрыт, пока производитель "пользуется возможностью инвестировать в модернизацию производственных площадок", пишет Guardian, цитируя заявление компании. При этом уточняется, что пауза придется на следующий год, но цитаты компании не приводится.
"Мы постоянно оцениваем объемы производства, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребительский спрос, и недавно провели встречу с нашей командой, чтобы обсудить объемы производства на 2026 год", - приводит Guardian комментарий производителя.
Компании-изготовители виски в США сталкиваются с неопределенностью из-за торговых пошлин президента страны Дональда Трампа, также пишет Guardian.
Бренд бурбона Jim Beam принадлежит японскому гиганту по производству напитков Suntory Global Spirits. На предприятиях компании в штате Кентукки работает более 1000 человек и более 6000 человек по всему миру.
%Алкоголь - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Один из крупнейших производителей виски Ирландии закрылся из-за пошлин США
8 августа, 15:33
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала