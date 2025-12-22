https://1prime.ru/20251222/burbon-865816113.html

Владелец бренда Jim Beam прекратит производство бурбона, пишут СМИ

2025-12-22T22:02+0300

экономика

бизнес

промышленность

сша

дональд трамп

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Владелец бренда бурбона Jim Beam, японская компания Suntory Global Spirits, прекратит производство на основном заводе в американском штате Кентукки в 2026 году на фоне неопределенности с импортными тарифами, сообщает издание Guardian со ссылкой на сообщение компании. Завод в городе Клермон будет закрыт, пока производитель "пользуется возможностью инвестировать в модернизацию производственных площадок", пишет Guardian, цитируя заявление компании. При этом уточняется, что пауза придется на следующий год, но цитаты компании не приводится. "Мы постоянно оцениваем объемы производства, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребительский спрос, и недавно провели встречу с нашей командой, чтобы обсудить объемы производства на 2026 год", - приводит Guardian комментарий производителя. Компании-изготовители виски в США сталкиваются с неопределенностью из-за торговых пошлин президента страны Дональда Трампа, также пишет Guardian. Бренд бурбона Jim Beam принадлежит японскому гиганту по производству напитков Suntory Global Spirits. На предприятиях компании в штате Кентукки работает более 1000 человек и более 6000 человек по всему миру.

сша

2025

Новости

бизнес, промышленность, сша, дональд трамп