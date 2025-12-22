Часы обанкротившегося экс-депутата Новороссийска выставлены на торги

https://1prime.ru/20251222/chasy-865788220.html

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Часы швейцарского бренда Audemars Piguet обанкротившегося бывшего депутата гордумы Новороссийска Георгия Середина выставлены на торги за 3 миллиона рублей, говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Середина признали банкротом в августе, в отношении него ввели процедуру реализации имущества гражданина на полгода, до 20 февраля 2026 года, говорится в судебных документах, с которыми также ознакомилось РИА Новости. В перечне имущества, выявленного у Середина в том числе значатся два земельных участка в Новороссийске - 6,2 тысячи и 106,5 тысяч квадратных метров, автомобиль "КАМАЗ", а также четыре охотничьих ружья и оригинальные часы Audemars Piguet Royal Oak. Сейчас среди прочего имущества Середина на торги выставили часы за 3 миллиона рублей и участок в 6,2 тысячи квадратных метров за 92,5 миллиона рублей. Также на торги выставлены четыре ружья Середина - их общая стоимость превышает 500 тысяч рублей.

