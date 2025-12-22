https://1prime.ru/20251222/cheki-865794501.html

ФНС объяснила, как печатать кассовые чеки при переходе на новую ставку НДС

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Новая ставка НДС в размере 22% начинает действовать с 2026 года, необходимые обновления для ее отображения в чеках пока дорабатываются, поэтому по расчетам, совершенным с 1 января до обновления контрольно-кассовой техники и программного обеспечения, Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ не будет требовать формирования кассовых чеков с новой ставкой этого налога, сообщается на сайте ведомства. "С 1 января 2026 года устанавливается новая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 22%. В связи с этим меняются форматы фискальных документов. Соответствующий приказ ФНС России находится на регистрации в Минюсте. После регистрации приказа вся контрольно-кассовая техника должна быть обновлена и иметь возможность формировать кассовые чеки с указанием новой ставки", - говорится на сайте. По информации от производителей внешнего программного обеспечения, производителей и пользователей онлайн-касс, необходимые обновления для отображения в кассовом чеке ставки НДС 22% находятся в доработке, срок которой может достигать трех-четырех месяцев, отметили в ФНС. "Для более комфортного перехода налогоплательщиков на новые правила работы ФНС России рекомендовала своим территориальным налоговым органам в течение первого квартала 2026 года не проводить проверочные мероприятия, а сконцентрироваться на информировании и консультировании налогоплательщиков по вопросам указания в кассовом чеке новой ставки НДС 22%", - отмечается на сайте. "При этом пользователи ККТ должны формировать налоговую отчетность с учетом новой ставки НДС. По расчетам, совершенным в период с 01.01.2026 года до обновления ККТ и ПО, ФНС не будет требовать формирования кассовых чеков коррекции с новой ставкой НДС", - подчеркнули в ведомстве. Указание в кассовом чеке прежней ставки НДС 20% с 1 января 2026 года допустимо только в определенных ситуациях, отмечает ФНС. В частности, речь идет о таких ситуациях, как возврат товара с 1 января при его реализации до 2026 года; формирование кассового чека коррекции с 1 января по расчету, совершенному до 2026 года; получение предоплаты за товар до 2026 года, а товар был реализован после 1 января; предмет расчета был передан до 2026 года без оплаты, а оплата была произведена после 1 января. Президент России Владимир Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.

