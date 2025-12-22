https://1prime.ru/20251222/cheki-865794501.html
ФНС объяснила, как печатать кассовые чеки при переходе на новую ставку НДС
ФНС объяснила, как печатать кассовые чеки при переходе на новую ставку НДС - 22.12.2025, ПРАЙМ
ФНС объяснила, как печатать кассовые чеки при переходе на новую ставку НДС
Новая ставка НДС в размере 22% начинает действовать с 2026 года, необходимые обновления для ее отображения в чеках пока дорабатываются, поэтому по расчетам,... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T11:20+0300
2025-12-22T11:20+0300
2025-12-22T11:20+0300
экономика
рф
владимир путин
фнс россии
ндс
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83320/05/833200589_0:179:2948:1837_1920x0_80_0_0_967b27630714304d43c4c3218bcdd274.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Новая ставка НДС в размере 22% начинает действовать с 2026 года, необходимые обновления для ее отображения в чеках пока дорабатываются, поэтому по расчетам, совершенным с 1 января до обновления контрольно-кассовой техники и программного обеспечения, Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ не будет требовать формирования кассовых чеков с новой ставкой этого налога, сообщается на сайте ведомства. "С 1 января 2026 года устанавливается новая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 22%. В связи с этим меняются форматы фискальных документов. Соответствующий приказ ФНС России находится на регистрации в Минюсте. После регистрации приказа вся контрольно-кассовая техника должна быть обновлена и иметь возможность формировать кассовые чеки с указанием новой ставки", - говорится на сайте. По информации от производителей внешнего программного обеспечения, производителей и пользователей онлайн-касс, необходимые обновления для отображения в кассовом чеке ставки НДС 22% находятся в доработке, срок которой может достигать трех-четырех месяцев, отметили в ФНС. "Для более комфортного перехода налогоплательщиков на новые правила работы ФНС России рекомендовала своим территориальным налоговым органам в течение первого квартала 2026 года не проводить проверочные мероприятия, а сконцентрироваться на информировании и консультировании налогоплательщиков по вопросам указания в кассовом чеке новой ставки НДС 22%", - отмечается на сайте. "При этом пользователи ККТ должны формировать налоговую отчетность с учетом новой ставки НДС. По расчетам, совершенным в период с 01.01.2026 года до обновления ККТ и ПО, ФНС не будет требовать формирования кассовых чеков коррекции с новой ставкой НДС", - подчеркнули в ведомстве. Указание в кассовом чеке прежней ставки НДС 20% с 1 января 2026 года допустимо только в определенных ситуациях, отмечает ФНС. В частности, речь идет о таких ситуациях, как возврат товара с 1 января при его реализации до 2026 года; формирование кассового чека коррекции с 1 января по расчету, совершенному до 2026 года; получение предоплаты за товар до 2026 года, а товар был реализован после 1 января; предмет расчета был передан до 2026 года без оплаты, а оплата была произведена после 1 января. Президент России Владимир Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
https://1prime.ru/20251219/putin-865715061.html
https://1prime.ru/20251209/peskov-865362412.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83320/05/833200589_130:0:2818:2016_1920x0_80_0_0_c49c6000cba88b5ead6ee6cf0eb81252.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, владимир путин, фнс россии, ндс, россия
Экономика, РФ, Владимир Путин, ФНС России, НДС, РОССИЯ
ФНС объяснила, как печатать кассовые чеки при переходе на новую ставку НДС
ФНС не будет требовать формирования чеков со ставкой НДС 22% до обновления ККТ
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Новая ставка НДС в размере 22% начинает действовать с 2026 года, необходимые обновления для ее отображения в чеках пока дорабатываются, поэтому по расчетам, совершенным с 1 января до обновления контрольно-кассовой техники и программного обеспечения, Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ не будет требовать формирования кассовых чеков с новой ставкой этого налога, сообщается на сайте ведомства.
"С 1 января 2026 года устанавливается новая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 22%. В связи с этим меняются форматы фискальных документов. Соответствующий приказ ФНС
России находится на регистрации в Минюсте. После регистрации приказа вся контрольно-кассовая техника должна быть обновлена и иметь возможность формировать кассовые чеки с указанием новой ставки", - говорится на сайте.
Путин объяснил цели изменения НДС
По информации от производителей внешнего программного обеспечения, производителей и пользователей онлайн-касс, необходимые обновления для отображения в кассовом чеке ставки НДС 22% находятся в доработке, срок которой может достигать трех-четырех месяцев, отметили в ФНС.
"Для более комфортного перехода налогоплательщиков на новые правила работы ФНС России рекомендовала своим территориальным налоговым органам в течение первого квартала 2026 года не проводить проверочные мероприятия, а сконцентрироваться на информировании и консультировании налогоплательщиков по вопросам указания в кассовом чеке новой ставки НДС 22%", - отмечается на сайте.
"При этом пользователи ККТ должны формировать налоговую отчетность с учетом новой ставки НДС. По расчетам, совершенным в период с 01.01.2026 года до обновления ККТ и ПО, ФНС не будет требовать формирования кассовых чеков коррекции с новой ставкой НДС", - подчеркнули в ведомстве.
Указание в кассовом чеке прежней ставки НДС 20% с 1 января 2026 года допустимо только в определенных ситуациях, отмечает ФНС.
Песков ответил на вопрос о временных сроках изменения НДС
В частности, речь идет о таких ситуациях, как возврат товара с 1 января при его реализации до 2026 года; формирование кассового чека коррекции с 1 января по расчету, совершенному до 2026 года; получение предоплаты за товар до 2026 года, а товар был реализован после 1 января; предмет расчета был передан до 2026 года без оплаты, а оплата была произведена после 1 января.
Президент России Владимир Путин
подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.