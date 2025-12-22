Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турецкие депутаты подрались во время заседания по принятию бюджета - 22.12.2025
Турецкие депутаты подрались во время заседания по принятию бюджета
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Турецкие депутаты от правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной Республиканской народной партии подрались во время заседания по принятию бюджета, сообщает портал Haberler. "После голосования напряжение между депутатами от Партии справедливости и развития и депутатами от Республиканской народной партии возросло. Словесная перепалка быстро переросла в драку", - пишет портал. Отмечается, что драку удалось остановить после вмешательства других депутатов. Законопроект о бюджете центрального правительства на 2026 год был принят.
Экономика
00:48 22.12.2025 (обновлено: 01:28 22.12.2025)
 
Турецкие депутаты подрались во время заседания по принятию бюджета

Турецкие депутаты подрались во время заседания по принятию бюджета

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Турецкие депутаты от правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной Республиканской народной партии подрались во время заседания по принятию бюджета, сообщает портал Haberler.
"После голосования напряжение между депутатами от Партии справедливости и развития и депутатами от Республиканской народной партии возросло. Словесная перепалка быстро переросла в драку", - пишет портал.
Отмечается, что драку удалось остановить после вмешательства других депутатов.
Законопроект о бюджете центрального правительства на 2026 год был принят.
 
Заголовок открываемого материала