Турецкие депутаты подрались во время заседания по принятию бюджета

2025-12-22T00:48+0300

2025-12-22T00:48+0300

2025-12-22T01:28+0300

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Турецкие депутаты от правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной Республиканской народной партии подрались во время заседания по принятию бюджета, сообщает портал Haberler. "После голосования напряжение между депутатами от Партии справедливости и развития и депутатами от Республиканской народной партии возросло. Словесная перепалка быстро переросла в драку", - пишет портал. Отмечается, что драку удалось остановить после вмешательства других депутатов. Законопроект о бюджете центрального правительства на 2026 год был принят.

