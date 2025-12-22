Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251222/dmitriev-865786988.html
2025-12-22T04:58+0300
2025-12-22T06:12+0300
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев намекнул о возможной встрече РФ и США в Москве после переговоров в Майами. На странице в соцсети Х Дмитриев выложил селфи на фоне заката в Майами. На фото он одет в белую футболку с российским гербом, надписью Next time in Moscow ("В следующий раз - в Москве") и изображением подписи президента РФ Владимира Путина. В ходе встречи на Аляске Путин пригласил президента США Дональда Трампа приехать на переговоры в Москву этой же фразой на английском языке. "Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва", - написал Дмитриев в комментарии к посту. Дмитриев 21 декабря продолжил переговоры по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Еще на пути в Майами спецпредставитель президента РФ написал в соцсети Х, что разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине.
04:58 22.12.2025 (обновлено: 06:12 22.12.2025)
 
Дмитриев намекнул на возможную встречу России и США в Москве

Дмитриев намекнул на возможную встречу России и США в Москве после переговоров в Майами

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев намекнул о возможной встрече РФ и США в Москве после переговоров в Майами.
На странице в соцсети Х Дмитриев выложил селфи на фоне заката в Майами. На фото он одет в белую футболку с российским гербом, надписью Next time in Moscow ("В следующий раз - в Москве") и изображением подписи президента РФ Владимира Путина. В ходе встречи на Аляске Путин пригласил президента США Дональда Трампа приехать на переговоры в Москву этой же фразой на английском языке.
"Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва", - написал Дмитриев в комментарии к посту.
Дмитриев 21 декабря продолжил переговоры по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Еще на пути в Майами спецпредставитель президента РФ написал в соцсети Х, что разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине.
 
