https://1prime.ru/20251222/dollar-865813224.html

Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 10 декабря

Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 10 декабря - 22.12.2025, ПРАЙМ

Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 10 декабря

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 78 рублей впервые с 10 декабря, следует из данных торгов. | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T18:28+0300

2025-12-22T18:28+0300

2025-12-22T18:28+0300

экономика

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849147521_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_13674a7e0678684f80dc770e96021ccc.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 78 рублей впервые с 10 декабря, следует из данных торгов. К 18.07 мск курс доллара снижался на 1,5 рубля относительно предыдущего закрытия - до 78,03 рубля. А минутами ранее он опускался до 77,97 рубля - впервые с 10 декабря. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

https://1prime.ru/20251222/bitkoin-865807749.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги