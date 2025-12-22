Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 10 декабря - 22.12.2025
Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 10 декабря
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 78 рублей впервые с 10 декабря, следует из данных торгов. К 18.07 мск курс доллара снижался на 1,5 рубля относительно предыдущего закрытия - до 78,03 рубля. А минутами ранее он опускался до 77,97 рубля - впервые с 10 декабря. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
18:28 22.12.2025
 
Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 10 декабря

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 78 рублей впервые с 10 декабря, следует из данных торгов.
К 18.07 мск курс доллара снижался на 1,5 рубля относительно предыдущего закрытия - до 78,03 рубля. А минутами ранее он опускался до 77,97 рубля - впервые с 10 декабря.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
