https://1prime.ru/20251222/dollar-865813224.html
Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 10 декабря
Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 10 декабря - 22.12.2025, ПРАЙМ
Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 10 декабря
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 78 рублей впервые с 10 декабря, следует из данных торгов. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T18:28+0300
2025-12-22T18:28+0300
2025-12-22T18:28+0300
экономика
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849147521_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_13674a7e0678684f80dc770e96021ccc.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 78 рублей впервые с 10 декабря, следует из данных торгов. К 18.07 мск курс доллара снижался на 1,5 рубля относительно предыдущего закрытия - до 78,03 рубля. А минутами ранее он опускался до 77,97 рубля - впервые с 10 декабря. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://1prime.ru/20251222/bitkoin-865807749.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849147521_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_0a272109f7c7ef4edf38387b0075b021.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 10 декабря
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 руб впервые с 10 декабря
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 78 рублей впервые с 10 декабря, следует из данных торгов.
К 18.07 мск курс доллара снижался на 1,5 рубля относительно предыдущего закрытия - до 78,03 рубля. А минутами ранее он опускался до 77,97 рубля - впервые с 10 декабря.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
В Британии оценили потери компаний из-за падения курса биткоина