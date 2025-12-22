Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-аналитик ЦРУ назвал политику ЕС по отказу от нефти из России безумной - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251222/eks-analitik-865786323.html
Экс-аналитик ЦРУ назвал политику ЕС по отказу от нефти из России безумной
Экс-аналитик ЦРУ назвал политику ЕС по отказу от нефти из России безумной - 22.12.2025, ПРАЙМ
Экс-аналитик ЦРУ назвал политику ЕС по отказу от нефти из России безумной
Политика Евросоюза по отказу от доступных нефти и газа из России в пользу более дорогих аналогов безумна, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T04:16+0300
2025-12-22T04:16+0300
энергетика
газ
мировая экономика
рф
запад
европа
владимир путин
ес
цру
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865786323.jpg?1766366190
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Политика Евросоюза по отказу от доступных нефти и газа из России в пользу более дорогих аналогов безумна, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "Они выступают за то, чтобы отказаться от доступных нефти и газа из России и закупать более дорогие. Так и хочется спросить: "Ребята, вы с ума сошли?", - сказал собеседник агентства. Собеседник подчеркнул, что его шокирует открытое выражение в Евросоюзе радости насчет такого нелогичной политики. "Очень многие и в Европе и в США действительно верят, что Россия зависима от экспорта нефти и газа, и если отрезать эти потоки, российская экономика развалится. Люди просто не понимают ситуацию", - заключил он. Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее в декабре заявил, что еврокомиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
рф
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, рф, запад, европа, владимир путин, ес, цру
Энергетика, Газ, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, ЕВРОПА, Владимир Путин, ЕС, ЦРУ
04:16 22.12.2025
 
Экс-аналитик ЦРУ назвал политику ЕС по отказу от нефти из России безумной

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал политику ЕС по отказу от нефти и газа из России безумной

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Политика Евросоюза по отказу от доступных нефти и газа из России в пользу более дорогих аналогов безумна, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Они выступают за то, чтобы отказаться от доступных нефти и газа из России и закупать более дорогие. Так и хочется спросить: "Ребята, вы с ума сошли?", - сказал собеседник агентства.
Собеседник подчеркнул, что его шокирует открытое выражение в Евросоюзе радости насчет такого нелогичной политики.
"Очень многие и в Европе и в США действительно верят, что Россия зависима от экспорта нефти и газа, и если отрезать эти потоки, российская экономика развалится. Люди просто не понимают ситуацию", - заключил он.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее в декабре заявил, что еврокомиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭнергетикаГазМировая экономикаРФЗАПАДЕВРОПАВладимир ПутинЕСЦРУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала