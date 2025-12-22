Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвала ориентир для оживления ипотеки в России - 22.12.2025
Эксперт назвала ориентир для оживления ипотеки в России
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Ориентиром для оживления ипотечного рынка в России станет снижение кредитных ставок до 11-12%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Ориентиром для того, когда рынок ипотеки серьезно оживится, будет снижение ипотечных ставок приблизительно до уровня в 11-12%. При сценарии плавного снижения ставок объем новых выдач, по нашей оценке, может вырасти примерно в 1,5 раза по сравнению с уровнем текущего года", - отмечает она. Сейчас, по словам Чекуровой, рыночная ипотека находится на заградительных уровнях. В текущем году около 80% новых ипотечных кредитов выдается по льготным программам, поскольку рыночные ставки остаются крайне высокими, даже несмотря на начавшийся тренд на снижение, констатирует она.
Эксперт назвала ориентир для оживления ипотеки в России

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Ориентиром для оживления ипотечного рынка в России станет снижение кредитных ставок до 11-12%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Ориентиром для того, когда рынок ипотеки серьезно оживится, будет снижение ипотечных ставок приблизительно до уровня в 11-12%. При сценарии плавного снижения ставок объем новых выдач, по нашей оценке, может вырасти примерно в 1,5 раза по сравнению с уровнем текущего года", - отмечает она.
Сейчас, по словам Чекуровой, рыночная ипотека находится на заградительных уровнях. В текущем году около 80% новых ипотечных кредитов выдается по льготным программам, поскольку рыночные ставки остаются крайне высокими, даже несмотря на начавшийся тренд на снижение, констатирует она.
 
