Эксперт назвала ориентир для оживления ипотеки в России
Эксперт назвала ориентир для оживления ипотеки в России - 22.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвала ориентир для оживления ипотеки в России
Ориентиром для оживления ипотечного рынка в России станет снижение кредитных ставок до 11-12%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T02:16+0300
2025-12-22T02:16+0300
2025-12-22T02:43+0300
Эксперт назвала ориентир для оживления ипотеки в России
РИА Новости: рынок ипотеки в России оживет при ставках 11-12 процентов
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Ориентиром для оживления ипотечного рынка в России станет снижение кредитных ставок до 11-12%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Ориентиром для того, когда рынок ипотеки серьезно оживится, будет снижение ипотечных ставок приблизительно до уровня в 11-12%. При сценарии плавного снижения ставок объем новых выдач, по нашей оценке, может вырасти примерно в 1,5 раза по сравнению с уровнем текущего года", - отмечает она.
Сейчас, по словам Чекуровой, рыночная ипотека находится на заградительных уровнях. В текущем году около 80% новых ипотечных кредитов выдается по льготным программам, поскольку рыночные ставки остаются крайне высокими, даже несмотря на начавшийся тренд на снижение, констатирует она.