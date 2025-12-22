https://1prime.ru/20251222/eksperty-865787121.html

Эксперты рассказали о снижении ставок по ипотеке в России

Эксперты рассказали о снижении ставок по ипотеке в России - 22.12.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о снижении ставок по ипотеке в России

Средние ставки по ипотеке в России снизились с начала года на 4-6 процентных пунктов в зависимости от типа недвижимости, рассказали РИА Недвижимость аналитики... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T05:16+0300

2025-12-22T05:16+0300

2025-12-22T06:12+0300

недвижимость

финансы

бизнес

банки.ру

пск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865787121.jpg?1766373124

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Средние ставки по ипотеке в России снизились с начала года на 4-6 процентных пунктов в зависимости от типа недвижимости, рассказали РИА Недвижимость аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру". "Больше всего подешевела ипотека на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) – почти на 6 процентных пунктов, до 18,5%, что сделало ее самой выгодной. Следующая в списке наиболее бюджетных ипотек – ипотека на квартиру, которая стала доступнее почти на 5 процентных пунктов (19%). На столько же снизилась ставка на загородный дом (21,9%), однако этот тип недвижимости остается одним из самых дорогих, как и апартаменты (21,5%)", - сообщил представитель платформы. По его данным, полная стоимость кредита (ПКС) снизилась с начала года на 3-4 процентных пункта почти для всех типов недвижимости. Исключение – ИЖС, где уменьшение составило только 0,2 процентного пункта с начала года. Больше всего снизилась ПСК на апартаменты – почти на 5%. По словам аналитиков, значительные изменения произошли в размерах первоначального взноса по ипотеке на апартаменты. Заемщикам теперь нужно оплатить почти половину (45,7%) стоимости недвижимости. Это на 10 процентных пунктов больше, чем в начале года. Показатель уменьшился только для ИЖС – на 4%. Первоначальный взнос по ипотеке для других типов недвижимости остался, по данным маркетплейса, без изменений. Заемщикам загородного дома по-прежнему нужно внести одну из наиболее высоких сумм – 42% от стоимости. А для квартиры показатель остается на уровне 35%. "Средняя минимальная сумма ипотеки в тарифах банков больше всего выросла на ИЖС – с 1,2 до 3,9 миллиона рублей. Схожая ситуация с загородными домами: увеличение с 1,5 до 4,2 миллиона рублей. Причем максимальная доступная сумма по этим видам недвижимости, наоборот, сократилась, ИЖС – на 47%, загородный дом – на 6%. Для ипотеки на покупку квартиры или апартаментов максимальный порог, напротив, увеличился на 14% и 46% соответственно", – сообщил представитель платформы. В целом средняя ставка по ипотеке, по данным "Банки.ру", сейчас составляет 19,9% годовых. При этом средний максимальный срок кредитования увеличился для всех типов недвижимости и больше всего для апартаментов – до 28 лет, добавили в компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, финансы, бизнес, банки.ру, пск