Володин рассказал о важности развития энергетического комплекса в России - 22.12.2025
Володин рассказал о важности развития энергетического комплекса в России
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Развитие энергетического комплекса стратегически важно для укрепления промышленного и оборонного потенциала России, роста экономики и повышения качества жизни граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении ко Дню энергетика. "Поздравляю всех работников и ветеранов отрасли с Днем энергетика. Устойчивое развитие энергетического комплекса стратегически важно для укрепления промышленного и оборонного потенциала нашей страны, роста ее экономики, повышения качества жизни граждан", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Председатель Госдумы отметил, что от профессионализма, компетентности и ответственности энергетиков, совершенствования инфраструктуры, внедрения современных технологий зависит эффективное решение задач, стоящих перед отраслью. Он также пожелал работникам отрасли успехов и всего наилучшего.
россия, вячеслав володин, госдума
Энергетика, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
09:25 22.12.2025
 
Володин рассказал о важности развития энергетического комплекса в России

Володин назвал развитие российского энергокомплекса стратегически важным

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Развитие энергетического комплекса стратегически важно для укрепления промышленного и оборонного потенциала России, роста экономики и повышения качества жизни граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении ко Дню энергетика.
"Поздравляю всех работников и ветеранов отрасли с Днем энергетика. Устойчивое развитие энергетического комплекса стратегически важно для укрепления промышленного и оборонного потенциала нашей страны, роста ее экономики, повышения качества жизни граждан", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Председатель Госдумы отметил, что от профессионализма, компетентности и ответственности энергетиков, совершенствования инфраструктуры, внедрения современных технологий зависит эффективное решение задач, стоящих перед отраслью. Он также пожелал работникам отрасли успехов и всего наилучшего.
 
