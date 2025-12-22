https://1prime.ru/20251222/energetika-865791442.html
Володин рассказал о важности развития энергетического комплекса в России
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Развитие энергетического комплекса стратегически важно для укрепления промышленного и оборонного потенциала России, роста экономики и повышения качества жизни граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении ко Дню энергетика. "Поздравляю всех работников и ветеранов отрасли с Днем энергетика. Устойчивое развитие энергетического комплекса стратегически важно для укрепления промышленного и оборонного потенциала нашей страны, роста ее экономики, повышения качества жизни граждан", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Председатель Госдумы отметил, что от профессионализма, компетентности и ответственности энергетиков, совершенствования инфраструктуры, внедрения современных технологий зависит эффективное решение задач, стоящих перед отраслью. Он также пожелал работникам отрасли успехов и всего наилучшего.
