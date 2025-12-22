https://1prime.ru/20251222/energetika-865792191.html

Мишустин отметил значение энергетики для развития российской экономики

Мишустин отметил значение энергетики для развития российской экономики - 22.12.2025, ПРАЙМ

Мишустин отметил значение энергетики для развития российской экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, отметил, что... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T09:44+0300

2025-12-22T09:44+0300

2025-12-22T09:44+0300

энергетика

россия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865792037_0:0:2042:1150_1920x0_80_0_0_3299039032fa6dfa67ada25e58eb590c.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, отметил, что электроэнергетика – стратегически важная отрасль, от которой зависит устойчивое развитие экономики России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Ежегодно 22 декабря в России работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник – День энергетика. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Электроэнергетика – стратегически важная отрасль, от которой зависит устойчивое развитие отечественной экономики, социальной сферы, комфорт миллионов граждан", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что трансформация ТЭК является одним из приоритетных направлений деятельности кабмина. Так, создается новая и модернизируется существующая инфраструктура, строятся генерирующие мощности, расширяется сеть современных подстанций и линий электропередачи, активно внедряются цифровые технологии управления и учета. Кроме того, реализуются масштабные проекты в сфере атомной и гидроэнергетики, а также растет доля экологически чистой генерации. "Каждый из вас может по праву гордиться своим вкладом в укрепление энергетической безопасности и промышленного потенциала нашей страны. Вы выполняете сложную и очень важную работу, обеспечиваете стабильное электроснабжение городов и регионов, повышаете качество жизни россиян", - подчеркнул он. Премьер-министр поблагодарил ветеранов и специалистов отрасли за высокий профессионализм, самоотверженный и добросовестный труд, ответственное отношение к делу и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, новых достижений на благо страны.

https://1prime.ru/20251222/energetika-865791722.html

https://1prime.ru/20251222/energetika-865791442.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин