Мишустин отметил значение энергетики для развития российской экономики - 22.12.2025
Мишустин отметил значение энергетики для развития российской экономики
Мишустин отметил значение энергетики для развития российской экономики - 22.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил значение энергетики для развития российской экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, отметил, что... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T09:44+0300
2025-12-22T09:44+0300
энергетика
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865792037_0:0:2042:1150_1920x0_80_0_0_3299039032fa6dfa67ada25e58eb590c.jpg
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, отметил, что электроэнергетика – стратегически важная отрасль, от которой зависит устойчивое развитие экономики России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Ежегодно 22 декабря в России работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник – День энергетика. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Электроэнергетика – стратегически важная отрасль, от которой зависит устойчивое развитие отечественной экономики, социальной сферы, комфорт миллионов граждан", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что трансформация ТЭК является одним из приоритетных направлений деятельности кабмина. Так, создается новая и модернизируется существующая инфраструктура, строятся генерирующие мощности, расширяется сеть современных подстанций и линий электропередачи, активно внедряются цифровые технологии управления и учета. Кроме того, реализуются масштабные проекты в сфере атомной и гидроэнергетики, а также растет доля экологически чистой генерации. "Каждый из вас может по праву гордиться своим вкладом в укрепление энергетической безопасности и промышленного потенциала нашей страны. Вы выполняете сложную и очень важную работу, обеспечиваете стабильное электроснабжение городов и регионов, повышаете качество жизни россиян", - подчеркнул он. Премьер-министр поблагодарил ветеранов и специалистов отрасли за высокий профессионализм, самоотверженный и добросовестный труд, ответственное отношение к делу и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, новых достижений на благо страны.
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/16/865792037_96:0:1991:1421_1920x0_80_0_0_0f6886a1525af6b19ff9591ae10fa13e.jpg
1920
1920
true
россия, михаил мишустин
Энергетика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
09:44 22.12.2025
 
Мишустин отметил значение энергетики для развития российской экономики

Мишустин назвал энергетику стратегически важной для развития экономики отраслью

© РИА Новости . Илья Питалев
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, отметил, что электроэнергетика – стратегически важная отрасль, от которой зависит устойчивое развитие экономики России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Ежегодно 22 декабря в России работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник – День энергетика.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Электроэнергетика – стратегически важная отрасль, от которой зависит устойчивое развитие отечественной экономики, социальной сферы, комфорт миллионов граждан", - говорится в поздравлении.
Мишустин отметил, что трансформация ТЭК является одним из приоритетных направлений деятельности кабмина. Так, создается новая и модернизируется существующая инфраструктура, строятся генерирующие мощности, расширяется сеть современных подстанций и линий электропередачи, активно внедряются цифровые технологии управления и учета. Кроме того, реализуются масштабные проекты в сфере атомной и гидроэнергетики, а также растет доля экологически чистой генерации.
"Каждый из вас может по праву гордиться своим вкладом в укрепление энергетической безопасности и промышленного потенциала нашей страны. Вы выполняете сложную и очень важную работу, обеспечиваете стабильное электроснабжение городов и регионов, повышаете качество жизни россиян", - подчеркнул он.
Премьер-министр поблагодарил ветеранов и специалистов отрасли за высокий профессионализм, самоотверженный и добросовестный труд, ответственное отношение к делу и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, новых достижений на благо страны.
Энергетика РОССИЯ Михаил Мишустин
 
 
