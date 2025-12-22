https://1prime.ru/20251222/energetika-865797751.html
Новак дал старт работе новых энергообъектов в четырех регионах
2025-12-22T12:21+0300
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак дал старт работе новых энергообъектов в четырех регионах страны: в Карелии, в Чечне, в Хабаровском и Красноярском краях, сообщается на сайте правительства РФ. "Заместитель председателя правительства Александр Новак в День энергетика дал старт работе новых энергообъектов в четырех регионах страны – подстанций "Гранит" в Республике Карелия, "Ведучи" в Чеченской Республике, "Полиметалл" в Хабаровском крае, Центральной распределительной подстанции в Красноярском крае, а также второго энергоблока Красноярской ТЭЦ-3", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти объекты задействованы в решении важнейших задач развития регионов, включая энерго- и теплоснабжение домов граждан, учреждений социальной сферы, освоение месторождений полезных ископаемых, достижение промышленного роста, реализацию туристического потенциала. Подчеркивается, что энергообъекты созданы на базе отечественных технологических решений. Так, они демонстрируют успешную работу по импортозамещению и укреплению технологического лидерства, что является одним из приоритетов правительства. "Сегодня введены в работу технологически сложные объекты, построенные с применением самого современного российского оборудования. Эти пуски подтверждают, что, несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается наша страна, энергетика продолжает развиваться и решать задачи, поставленные президентом, по повышению надежности энергоснабжения, подключению новых потребителей. Желаю всем работникам отрасли успехов и поздравляю с профессиональным праздником", - приводятся в сообщении слова Новака.
