"Она слаба". На Западе сделали жесткое заявление о России

МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. В Европе многие до сих пор верят в слабость армии и экономики России, хотя реальность говорит об обратном, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Deep Dive."Европейцы думают, если США вступят в конфликт на Украине, то Россия обязательно проиграет. Потому что США, как они считают, может все. И при этом они все еще верят, что Россия слаба, а ее армия неэффективна. Но все доказательства говорят об обратном — о том, что сейчас Россия — одна из ведущих держав мира наряду с Китаем, и у нее есть как экономические, так и военные рычаги влияния", — отметил эксперт. По мнению эксперта, западная пропаганда не принимает во внимание объективные факты, постоянно утверждая о скором экономическом упадке России и победе Украины, что, как подчеркнул Крук, просто невозможно.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Брюсселя против Москвы нанесли удар не по российской, а по европейской экономике.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что их противникам не хватает мужества признать провал этой политики. В самих западных странах также неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

