"Клоунское шоу". Европу обвинили в нечестной игре против России
"Клоунское шоу". Европу обвинили в нечестной игре против России - 22.12.2025, ПРАЙМ
"Клоунское шоу". Европу обвинили в нечестной игре против России
Европейские политики перекладывают вину за свои неудачи на Россию, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х. | 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Европейские политики перекладывают вину за свои неудачи на Россию, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Европой руководит клоунское шоу полоумных и случайных "лидеров". Они создали все проблемы, в которых теперь обвиняют Россию. Каждый из них", — подчеркнул журналист.Владимир Путин 19 декабря в ходе традиционной пресс-конференции, отвечая на вопросы о будущем отношений между Россией и европейскими странами, заявил, что западные политики продолжают усугублять ситуацию, заявляя о возможной войне.Также глава государства отметил, что мяч в вопросе урегулирования конфликта находится на стороне оппонентов России, прежде всего, у киевского режима и его спонсоров.
"Клоунское шоу". Европу обвинили в нечестной игре против России
Боуз: Европа сваливает на Россию свою ответственность за допущенные ошибки
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ.
Европейские политики перекладывают вину за свои неудачи на Россию, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х
.
"Европой руководит клоунское шоу полоумных и случайных "лидеров". Они создали все проблемы, в которых теперь обвиняют Россию. Каждый из них", — подчеркнул журналист.
Владимир Путин 19 декабря в ходе традиционной пресс-конференции, отвечая на вопросы о будущем отношений между Россией и европейскими странами, заявил, что западные политики продолжают усугублять ситуацию, заявляя о возможной войне.
Также глава государства отметил, что мяч в вопросе урегулирования конфликта находится на стороне оппонентов России, прежде всего, у киевского режима и его спонсоров.
