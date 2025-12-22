https://1prime.ru/20251222/evropa-865788294.html

"Клоунское шоу". Европу обвинили в нечестной игре против России

"Клоунское шоу". Европу обвинили в нечестной игре против России - 22.12.2025, ПРАЙМ

"Клоунское шоу". Европу обвинили в нечестной игре против России

Европейские политики перекладывают вину за свои неудачи на Россию, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х. | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T06:22+0300

2025-12-22T06:22+0300

2025-12-22T06:23+0300

политика

ес

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg

МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Европейские политики перекладывают вину за свои неудачи на Россию, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Европой руководит клоунское шоу полоумных и случайных "лидеров". Они создали все проблемы, в которых теперь обвиняют Россию. Каждый из них", — подчеркнул журналист.Владимир Путин 19 декабря в ходе традиционной пресс-конференции, отвечая на вопросы о будущем отношений между Россией и европейскими странами, заявил, что западные политики продолжают усугублять ситуацию, заявляя о возможной войне.Также глава государства отметил, что мяч в вопросе урегулирования конфликта находится на стороне оппонентов России, прежде всего, у киевского режима и его спонсоров.

https://1prime.ru/20251218/napadenie-865681881.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, россия, владимир путин