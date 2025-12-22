Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Клоунское шоу". Европу обвинили в нечестной игре против России
Политика
"Клоунское шоу". Европу обвинили в нечестной игре против России
"Клоунское шоу". Европу обвинили в нечестной игре против России - 22.12.2025, ПРАЙМ
"Клоунское шоу". Европу обвинили в нечестной игре против России
Европейские политики перекладывают вину за свои неудачи на Россию, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T06:22+0300
2025-12-22T06:23+0300
политика
ес
россия
владимир путин
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Европейские политики перекладывают вину за свои неудачи на Россию, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Европой руководит клоунское шоу полоумных и случайных "лидеров". Они создали все проблемы, в которых теперь обвиняют Россию. Каждый из них", — подчеркнул журналист.Владимир Путин 19 декабря в ходе традиционной пресс-конференции, отвечая на вопросы о будущем отношений между Россией и европейскими странами, заявил, что западные политики продолжают усугублять ситуацию, заявляя о возможной войне.Также глава государства отметил, что мяч в вопросе урегулирования конфликта находится на стороне оппонентов России, прежде всего, у киевского режима и его спонсоров.
ес, россия, владимир путин
Политика, ЕС, РОССИЯ, Владимир Путин
06:22 22.12.2025 (обновлено: 06:23 22.12.2025)
 
"Клоунское шоу". Европу обвинили в нечестной игре против России

Боуз: Европа сваливает на Россию свою ответственность за допущенные ошибки

МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Европейские политики перекладывают вину за свои неудачи на Россию, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
"Европой руководит клоунское шоу полоумных и случайных "лидеров". Они создали все проблемы, в которых теперь обвиняют Россию. Каждый из них", — подчеркнул журналист.
Владимир Путин 19 декабря в ходе традиционной пресс-конференции, отвечая на вопросы о будущем отношений между Россией и европейскими странами, заявил, что западные политики продолжают усугублять ситуацию, заявляя о возможной войне.
Также глава государства отметил, что мяч в вопросе урегулирования конфликта находится на стороне оппонентов России, прежде всего, у киевского режима и его спонсоров.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
На Макрона и Туска "напали" во время саммита Евросоюза по Украине
18 декабря, 17:23
 
Политика ЕС РОССИЯ Владимир Путин
 
 
