https://1prime.ru/20251222/foton--865795868.html

Китайский Foton отзывает грузовые шасси Aumark M4L в России

Китайский Foton отзывает грузовые шасси Aumark M4L в России - 22.12.2025, ПРАЙМ

Китайский Foton отзывает грузовые шасси Aumark M4L в России

Китайский автопроизводитель Foton отзывает 3 934 грузовых шасси Aumark M4L, выпущенных в периоды с 2022 по 2025 годы и находящихся в эксплуатации, а также... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T11:49+0300

2025-12-22T11:49+0300

2025-12-22T11:49+0300

россия

росстандарт

оон

китай

китайские авто

китайский автопром

экспорт китая

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Foton отзывает 3 934 грузовых шасси Aumark M4L, выпущенных в периоды с 2022 по 2025 годы и находящихся в эксплуатации, а также выпущенных с 2022 по 2024 год, но еще не реализованных в России, для устранения документарных нарушений, сообщил Росстандарт. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, разработанной в соответствии с ранее выданным предписанием и представленной ООО "Стеллар Мотор Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Foton на российском рынке", - говорится в сообщении ведомства. "Согласованная программа мероприятий предусматривает устранение документарных нарушений, выявленных при проверке шасси грузовых транспортных средств Foton Aumark M4L, отзыв 3488 шасси Foton Aumark M4L, реализованных в период с 2022 по 2025 годы с VIN-кодами согласно приложению, а также проведение ремонтного воздействия в отношении 446 шасси Foton Aumark M4L, изготовленных в период с 2022 года по 2024 год, но еще не реализованных", - уточняется там. В Росстандарте отметили, что максимальная мощность, указанная на табличке изготовителя двигателя, не соответствует максимальной мощности, указанной в документации. Поэтому на всех транспортных средствах будет произведена замена таблички двигателя с указанием максимальной мощности, соответствующей правилам ООН.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстандарт, оон, китай, китайские авто, китайский автопром, экспорт китая