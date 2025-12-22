Китайский Foton отзывает грузовые шасси Aumark M4L в России
Флаг Китая. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Foton отзывает 3 934 грузовых шасси Aumark M4L, выпущенных в периоды с 2022 по 2025 годы и находящихся в эксплуатации, а также выпущенных с 2022 по 2024 год, но еще не реализованных в России, для устранения документарных нарушений, сообщил Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, разработанной в соответствии с ранее выданным предписанием и представленной ООО "Стеллар Мотор Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Foton на российском рынке", - говорится в сообщении ведомства.
"Согласованная программа мероприятий предусматривает устранение документарных нарушений, выявленных при проверке шасси грузовых транспортных средств Foton Aumark M4L, отзыв 3488 шасси Foton Aumark M4L, реализованных в период с 2022 по 2025 годы с VIN-кодами согласно приложению, а также проведение ремонтного воздействия в отношении 446 шасси Foton Aumark M4L, изготовленных в период с 2022 года по 2024 год, но еще не реализованных", - уточняется там.
В Росстандарте отметили, что максимальная мощность, указанная на табличке изготовителя двигателя, не соответствует максимальной мощности, указанной в документации. Поэтому на всех транспортных средствах будет произведена замена таблички двигателя с указанием максимальной мощности, соответствующей правилам ООН.