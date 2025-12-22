Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайский Foton отзывает грузовые шасси Aumark M4L в России
Китайский Foton отзывает грузовые шасси Aumark M4L в России
2025-12-22T11:49+0300
2025-12-22T11:49+0300
россия
росстандарт
оон
китай
китайские авто
китайский автопром
экспорт китая
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Foton отзывает 3 934 грузовых шасси Aumark M4L, выпущенных в периоды с 2022 по 2025 годы и находящихся в эксплуатации, а также выпущенных с 2022 по 2024 год, но еще не реализованных в России, для устранения документарных нарушений, сообщил Росстандарт. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, разработанной в соответствии с ранее выданным предписанием и представленной ООО "Стеллар Мотор Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Foton на российском рынке", - говорится в сообщении ведомства. "Согласованная программа мероприятий предусматривает устранение документарных нарушений, выявленных при проверке шасси грузовых транспортных средств Foton Aumark M4L, отзыв 3488 шасси Foton Aumark M4L, реализованных в период с 2022 по 2025 годы с VIN-кодами согласно приложению, а также проведение ремонтного воздействия в отношении 446 шасси Foton Aumark M4L, изготовленных в период с 2022 года по 2024 год, но еще не реализованных", - уточняется там. В Росстандарте отметили, что максимальная мощность, указанная на табличке изготовителя двигателя, не соответствует максимальной мощности, указанной в документации. Поэтому на всех транспортных средствах будет произведена замена таблички двигателя с указанием максимальной мощности, соответствующей правилам ООН.
россия, росстандарт, оон, китай, китайские авто, китайский автопром, экспорт китая
РОССИЯ, Росстандарт, ООН, КИТАЙ, китайские авто, китайский автопром, экспорт Китая
11:49 22.12.2025
 
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Китайский автопроизводитель Foton отзывает 3 934 грузовых шасси Aumark M4L, выпущенных в периоды с 2022 по 2025 годы и находящихся в эксплуатации, а также выпущенных с 2022 по 2024 год, но еще не реализованных в России, для устранения документарных нарушений, сообщил Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, разработанной в соответствии с ранее выданным предписанием и представленной ООО "Стеллар Мотор Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Foton на российском рынке", - говорится в сообщении ведомства.
"Согласованная программа мероприятий предусматривает устранение документарных нарушений, выявленных при проверке шасси грузовых транспортных средств Foton Aumark M4L, отзыв 3488 шасси Foton Aumark M4L, реализованных в период с 2022 по 2025 годы с VIN-кодами согласно приложению, а также проведение ремонтного воздействия в отношении 446 шасси Foton Aumark M4L, изготовленных в период с 2022 года по 2024 год, но еще не реализованных", - уточняется там.
В Росстандарте отметили, что максимальная мощность, указанная на табличке изготовителя двигателя, не соответствует максимальной мощности, указанной в документации. Поэтому на всех транспортных средствах будет произведена замена таблички двигателя с указанием максимальной мощности, соответствующей правилам ООН.
 
РОССИЯРосстандартООНКИТАЙкитайские автокитайский автопромэкспорт Китая
 
 
