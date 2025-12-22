Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны Писториус назвал гипотетическим присутствие сил ФРГ на Украине
Минобороны Писториус назвал гипотетическим присутствие сил ФРГ на Украине
Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает гипотетическим возможное участие Германии в формировании так называемых "многонациональных сил" для их развертывания | 22.12.2025, ПРАЙМ
БЕРЛИН, 22 дек - ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает гипотетическим возможное участие Германии в формировании так называемых "многонациональных сил" для их развертывания на территории Украины в рамках обсуждаемых для нее западными странами гарантий безопасности. В Берлине 14-15 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек. "Пока что вопросы о том, как можно обеспечить мир (на Украине - ред.), носят гипотетический характер… Тем не менее, европейцы заявили о своей принципиальной готовности к созданию "европейских войск", - заявил Писториус в интервью газете Zeit. Он указал, что инициатива по созданию "многонациональных сил" обретет реальные черты только в случае ее поддержки со стороны США. "Теперь ход за США. Они должны принять значительное участие в обеспечении гарантий безопасности", - сказал Писториус. Глава германского минобороны полагает, что в таком случае американцам и европейцам удалось бы создать "огромную сдерживающую силу". Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц дважды уходил от ответа на вопрос о возможном участии бундесвера в составе "многонациональных сил", называя этот вопрос непростым. В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
"Эхо поражений". В Европе сообщили об изоляции канцлера ФРГ
20 декабря, 23:35
 
