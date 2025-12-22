https://1prime.ru/20251222/germaniya-865802016.html

Каждая четвертая компания в Германии ожидает ухудшения бизнеса в 2026 году

Около 26% компаний в Германии ожидают ухудшения своего бизнеса в 2026 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного экономическим институтом ifo. | 22.12.2025, ПРАЙМ

БЕРЛИН, 22 дек - ПРАЙМ. Около 26% компаний в Германии ожидают ухудшения своего бизнеса в 2026 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного экономическим институтом ifo. "Около 26% немецких компаний ожидают ухудшения своего бизнеса в 2026 году, следует из недавнего опроса института ifo. При этом 59% опрошенных компаний не ожидают изменений в своем экономическом положении в следующем году. Лишь 14,9% надеются на улучшение", - говорится в релизе ifo. По словам руководителя подразделения опросов института ifo Клауса Вольрабе, "практически ни один сектор экономики не смотрит на 2026 год с настоящим оптимизмом". Наибольший скептицизм зафиксирован в промышленном секторе: 26,5% компаний ожидают ухудшения ситуации, тогда как 55,3% прогнозируют ее сохранение на текущем уровне.

