Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каждая четвертая компания в Германии ожидает ухудшения бизнеса в 2026 году - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/germaniya-865802016.html
Каждая четвертая компания в Германии ожидает ухудшения бизнеса в 2026 году
Каждая четвертая компания в Германии ожидает ухудшения бизнеса в 2026 году - 22.12.2025, ПРАЙМ
Каждая четвертая компания в Германии ожидает ухудшения бизнеса в 2026 году
Около 26% компаний в Германии ожидают ухудшения своего бизнеса в 2026 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного экономическим институтом ifo. | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T13:13+0300
2025-12-22T13:43+0300
экономика
бизнес
германия
промышленность
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/24/761932439_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_a47c33da2e2243d1570714d755deaa95.jpg
БЕРЛИН, 22 дек - ПРАЙМ. Около 26% компаний в Германии ожидают ухудшения своего бизнеса в 2026 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного экономическим институтом ifo. "Около 26% немецких компаний ожидают ухудшения своего бизнеса в 2026 году, следует из недавнего опроса института ifo. При этом 59% опрошенных компаний не ожидают изменений в своем экономическом положении в следующем году. Лишь 14,9% надеются на улучшение", - говорится в релизе ifo. По словам руководителя подразделения опросов института ifo Клауса Вольрабе, "практически ни один сектор экономики не смотрит на 2026 год с настоящим оптимизмом". Наибольший скептицизм зафиксирован в промышленном секторе: 26,5% компаний ожидают ухудшения ситуации, тогда как 55,3% прогнозируют ее сохранение на текущем уровне.
германия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/24/761932439_0:0:913:685_1920x0_80_0_0_c606ec68a8f4cb971e5975e78153fb17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, германия, промышленность, европа
Экономика, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, Промышленность, ЕВРОПА
13:13 22.12.2025 (обновлено: 13:43 22.12.2025)
 
Каждая четвертая компания в Германии ожидает ухудшения бизнеса в 2026 году

Опрос ifo: около 26% немецких компаний ожидают ухудшения своего бизнеса в 2026 году

© flickr.com / tjuelФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Флаг Германии. Архивное фото
© flickr.com / tjuel
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 22 дек - ПРАЙМ. Около 26% компаний в Германии ожидают ухудшения своего бизнеса в 2026 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного экономическим институтом ifo.
"Около 26% немецких компаний ожидают ухудшения своего бизнеса в 2026 году, следует из недавнего опроса института ifo. При этом 59% опрошенных компаний не ожидают изменений в своем экономическом положении в следующем году. Лишь 14,9% надеются на улучшение", - говорится в релизе ifo.
По словам руководителя подразделения опросов института ifo Клауса Вольрабе, "практически ни один сектор экономики не смотрит на 2026 год с настоящим оптимизмом".
Наибольший скептицизм зафиксирован в промышленном секторе: 26,5% компаний ожидают ухудшения ситуации, тогда как 55,3% прогнозируют ее сохранение на текущем уровне.
 
ЭкономикаБизнесГЕРМАНИЯПромышленностьЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала