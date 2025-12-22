https://1prime.ru/20251222/germaniya-865813362.html

В Германии оценили экономическое положение как серьезное

В Германии оценили экономическое положение как серьезное

2025-12-22T20:03+0300

экономика

мировая экономика

германия

сша

европа

дональд трамп

БЕРЛИН, 22 дек - ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ Катерина Райхе оценила экономическое положение Германии как очень серьезное и предупредила немцев о том, что ради сохранения нынешней модели социального государства им придется позднее выходить на пенсию или больше работать. "Экономическая ситуация в Германии очень серьезная. Впервые с момента образования ФРГ мы не можем выполнить обещание… что следующее поколение будет жить лучше, чем нынешнее", - сказала Райхе в интервью порталу t-online. В числе причин ухудшения экономического положения в Германии она назвала ряд структурных проблем, высокие цены на энергоносители, а также геополитические изменения. "Структурные проблемы, связанные с демографическими изменениями, рынком труда, системами социального обеспечения и высокими затратами на энергию, накладываются на геополитическую перестройку: экспорт сделал Германию сильной, но теперь его сокращение отбрасывает нас", - заметила министр. В этой связи она, в частности, упомянула пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, которые, по ее словам, поставили под угрозу действующую "бизнес-модель Германии". Говоря о стимулировании экономического роста в стране, Райхе выступила, помимо прочего, за повышение пенсионного возраста либо в качестве альтернативы увеличение продолжительности рабочей недели. "Мы, в Германии, должны больше работать. Для сравнения: количество отработанных часов в год в Германии на 25% меньше, чем в США. С учетом предстоящих пенсионных реформ это также означает, что мы должны обсудить вопрос о продолжительности трудовой жизни, а фактически – о повышении пенсионного возраста. Те, кто не хотят этого, должны быть, по крайней мере, готовы создать стимулы для увеличения количества отработанных часов в неделю… Экономический рост является основным условием для того, чтобы мы могли вообще позволить себе социальное государство в его сегодняшнем виде", - заключила Райхе. Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.

германия

2025

Новости

