Эксперт рассказала о росте российской экономики

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Российская экономика по итогам текущего и следующего года вырастет на 1,3%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "По итогам этого года темпы роста будут на уровне 1,3%, к концу 2026 мы ожидаем такой же показатель, но с просадкой чуть выше нуля в середине года", - сказала она. Согласно прогнозу Банка России, по итогам 2025 года темп роста ВВП составит 0,5-1%. В 2026 году темп роста ВВП прогнозируется в диапазоне 0,5-1,5% на фоне умеренного расширения потребительского и инвестиционного спроса. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

