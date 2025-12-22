Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала о росте российской экономики - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/glava-865787215.html
Эксперт рассказала о росте российской экономики
Эксперт рассказала о росте российской экономики - 22.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о росте российской экономики
Российская экономика по итогам текущего и следующего года вырастет на 1,3%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T05:16+0300
2025-12-22T06:11+0300
экономика
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865787215.jpg?1766373108
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Российская экономика по итогам текущего и следующего года вырастет на 1,3%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "По итогам этого года темпы роста будут на уровне 1,3%, к концу 2026 мы ожидаем такой же показатель, но с просадкой чуть выше нуля в середине года", - сказала она. Согласно прогнозу Банка России, по итогам 2025 года темп роста ВВП составит 0,5-1%. В 2026 году темп роста ВВП прогнозируется в диапазоне 0,5-1,5% на фоне умеренного расширения потребительского и инвестиционного спроса. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банк россия, банк россии
Экономика, банк Россия, Банк России
05:16 22.12.2025 (обновлено: 06:11 22.12.2025)
 
Эксперт рассказала о росте российской экономики

РИА Новости: Чекурова заявила. что российская экономика по итогам года вырастет на 1,3%

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Российская экономика по итогам текущего и следующего года вырастет на 1,3%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"По итогам этого года темпы роста будут на уровне 1,3%, к концу 2026 мы ожидаем такой же показатель, но с просадкой чуть выше нуля в середине года", - сказала она.
Согласно прогнозу Банка России, по итогам 2025 года темп роста ВВП составит 0,5-1%. В 2026 году темп роста ВВП прогнозируется в диапазоне 0,5-1,5% на фоне умеренного расширения потребительского и инвестиционного спроса.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
Экономикабанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала