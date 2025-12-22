Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Paramount предоставят Warner Bros гарантию на 40 миллиардов долларов
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Paramount Skydance изменил ряд условий сделки по приобретению Warner Bros. Discovery, в частности предоставив личную гарантию сооснователя Oracle Ларри Эллисона, отца гендиректора медиахолдинга Дэвида Эллисона, на сумму 40 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза Paramount. "Ларри Эллисон согласился предоставить безотзывную личную гарантию на сумму 40,4 миллиарда долларов в рамках акционерного финансирования предложения и любых исков о возмещении убытков против Paramount", - говорится в сообщении. Отмечается также, что Эллисон согласился не аннулировать право семейного траста на управление имуществом и не передавать его активы на невыгодных условиях в течение периода, пока сделка находится на рассмотрении. При этом сумма предложения остается прежней, добавляет Paramount. Медиахолдинг по-прежнему готов приобрести Warner Bros. Discovery за 30 долларов на акцию. Добавляется, что Paramount предоставит по новым условиям больше гибкости в промежуточных операциях, а также увеличит свой штраф за расторжение сделки до 5,8 миллиарда долларов с 5 миллиардов. В декабре в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. А затем Netfilx сообщил о заключении договора о приобретении всех активов Warner Bros за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда. Позднее Paramount Skydance выразил готовность на более выгодных условиях приобрести компанию - за 108 миллиардов долларов. Затем совет директоров Warner Bros. Discovery рекомендовал акционерам компании отклонить предложение медиахолдинга Paramount Skydance приобрести компанию и поддержать слияние с Netfilx.
18:03 22.12.2025
 
Paramount предоставят Warner Bros гарантию на 40 миллиардов долларов

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Paramount Skydance изменил ряд условий сделки по приобретению Warner Bros. Discovery, в частности предоставив личную гарантию сооснователя Oracle Ларри Эллисона, отца гендиректора медиахолдинга Дэвида Эллисона, на сумму 40 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза Paramount.
"Ларри Эллисон согласился предоставить безотзывную личную гарантию на сумму 40,4 миллиарда долларов в рамках акционерного финансирования предложения и любых исков о возмещении убытков против Paramount", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что Эллисон согласился не аннулировать право семейного траста на управление имуществом и не передавать его активы на невыгодных условиях в течение периода, пока сделка находится на рассмотрении.
При этом сумма предложения остается прежней, добавляет Paramount. Медиахолдинг по-прежнему готов приобрести Warner Bros. Discovery за 30 долларов на акцию.
Добавляется, что Paramount предоставит по новым условиям больше гибкости в промежуточных операциях, а также увеличит свой штраф за расторжение сделки до 5,8 миллиарда долларов с 5 миллиардов.
В декабре в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. А затем Netfilx сообщил о заключении договора о приобретении всех активов Warner Bros за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда.
Позднее Paramount Skydance выразил готовность на более выгодных условиях приобрести компанию - за 108 миллиардов долларов. Затем совет директоров Warner Bros. Discovery рекомендовал акционерам компании отклонить предложение медиахолдинга Paramount Skydance приобрести компанию и поддержать слияние с Netfilx.
