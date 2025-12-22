https://1prime.ru/20251222/gollivud-865809588.html

Paramount предоставят Warner Bros гарантию на 40 миллиардов долларов

22.12.2025

Paramount предоставят Warner Bros гарантию на 40 миллиардов долларов

Paramount Skydance изменил ряд условий сделки по приобретению Warner Bros. Discovery, в частности предоставив личную гарантию сооснователя Oracle Ларри... | 22.12.2025, ПРАЙМ

экономика

технологии

бизнес

oracle

netflix

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Paramount Skydance изменил ряд условий сделки по приобретению Warner Bros. Discovery, в частности предоставив личную гарантию сооснователя Oracle Ларри Эллисона, отца гендиректора медиахолдинга Дэвида Эллисона, на сумму 40 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза Paramount. "Ларри Эллисон согласился предоставить безотзывную личную гарантию на сумму 40,4 миллиарда долларов в рамках акционерного финансирования предложения и любых исков о возмещении убытков против Paramount", - говорится в сообщении. Отмечается также, что Эллисон согласился не аннулировать право семейного траста на управление имуществом и не передавать его активы на невыгодных условиях в течение периода, пока сделка находится на рассмотрении. При этом сумма предложения остается прежней, добавляет Paramount. Медиахолдинг по-прежнему готов приобрести Warner Bros. Discovery за 30 долларов на акцию. Добавляется, что Paramount предоставит по новым условиям больше гибкости в промежуточных операциях, а также увеличит свой штраф за расторжение сделки до 5,8 миллиарда долларов с 5 миллиардов. В декабре в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. А затем Netfilx сообщил о заключении договора о приобретении всех активов Warner Bros за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда. Позднее Paramount Skydance выразил готовность на более выгодных условиях приобрести компанию - за 108 миллиардов долларов. Затем совет директоров Warner Bros. Discovery рекомендовал акционерам компании отклонить предложение медиахолдинга Paramount Skydance приобрести компанию и поддержать слияние с Netfilx.

технологии, бизнес, oracle, netflix