Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили передать Москве право на эвакуацию машин инвалидов - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251222/gosduma-865785002.html
В Госдуме предложили передать Москве право на эвакуацию машин инвалидов
В Госдуме предложили передать Москве право на эвакуацию машин инвалидов - 22.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили передать Москве право на эвакуацию машин инвалидов
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил передать региональным властям полномочия ГИБДД по составлению... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T00:51+0300
2025-12-22T01:30+0300
бизнес
общество
россия
московская область
подмосковье
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865785002.jpg?1766356226
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил передать региональным властям полномочия ГИБДД по составлению протоколов и эвакуации транспортных средств, незаконно занимающих парковочные места для инвалидов в городах федерального значения и Подмосковья. В документах уточняется, что сейчас органы исполнительной власти субъектов РФ - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Севастополя и Московской области составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил стоянки и остановки транспортных средств, только если передача этих полномочий предусматривается соглашениями между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ о передаче осуществления части полномочий. Решение об эвакуации транспорта нарушителей в этом случае также принимают должностные лица указанных органов исполнительной власти субъектов РФ. "Для более оперативного реагирования на правонарушения, затрагивающие права инвалидов, законопроектом предлагается расширить перечень административных правонарушений, по которым рассматривают дела (составляют протоколы) указанные органы исполнительной власти, и отнести к ним административные правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов)", - говорится в пояснительной записке к проекту. Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен в Госдуму в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Сегодня вношу на рассмотрение нижней палаты поправки в КоАП, призванные значительно облегчить жизнь автолюбителей-инвалидов и тех, кто их перевозит", - сказал Нилов РИА Новости. Глава комитета Госдумы рассказал, что законопроект предлагает передать полномочия ГИБДД по составлению протоколов и эвакуации транспортных средств, незаконно занимающих парковочные места для инвалидов в городах федерального значения и Подмосковье, региональным властям. "Во-первых, это позволит оперативно реагировать на нарушение прав граждан с ограниченными возможностями. Во-вторых, это значительно разгрузит сотрудников Госавтоинспекции. И в-третьих, простимулирует других водителей не занимать места для инвалидов и достаточно быстро их освобождать, если надо - при помощи эвакуатора", - добавил политик.
московская область
подмосковье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, московская область, подмосковье, госдума
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Госдума
00:51 22.12.2025 (обновлено: 01:30 22.12.2025)
 
В Госдуме предложили передать Москве право на эвакуацию машин инвалидов

РИА Новости: Нилов предложил передать Москве полномочия по эвакуации машин инвалидов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил передать региональным властям полномочия ГИБДД по составлению протоколов и эвакуации транспортных средств, незаконно занимающих парковочные места для инвалидов в городах федерального значения и Подмосковья.
В документах уточняется, что сейчас органы исполнительной власти субъектов РФ - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также Севастополя и Московской области составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил стоянки и остановки транспортных средств, только если передача этих полномочий предусматривается соглашениями между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ о передаче осуществления части полномочий. Решение об эвакуации транспорта нарушителей в этом случае также принимают должностные лица указанных органов исполнительной власти субъектов РФ.
"Для более оперативного реагирования на правонарушения, затрагивающие права инвалидов, законопроектом предлагается расширить перечень административных правонарушений, по которым рассматривают дела (составляют протоколы) указанные органы исполнительной власти, и отнести к ним административные правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов)", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен в Госдуму в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Сегодня вношу на рассмотрение нижней палаты поправки в КоАП, призванные значительно облегчить жизнь автолюбителей-инвалидов и тех, кто их перевозит", - сказал Нилов РИА Новости.
Глава комитета Госдумы рассказал, что законопроект предлагает передать полномочия ГИБДД по составлению протоколов и эвакуации транспортных средств, незаконно занимающих парковочные места для инвалидов в городах федерального значения и Подмосковье, региональным властям.
"Во-первых, это позволит оперативно реагировать на нарушение прав граждан с ограниченными возможностями. Во-вторых, это значительно разгрузит сотрудников Госавтоинспекции. И в-третьих, простимулирует других водителей не занимать места для инвалидов и достаточно быстро их освобождать, если надо - при помощи эвакуатора", - добавил политик.
 
БизнесОбществоРОССИЯМосковская областьПОДМОСКОВЬЕГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала