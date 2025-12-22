Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили установить максимальную торговую наценку на продукты - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/gosduma-865786239.html
В Госдуме предложили установить максимальную торговую наценку на продукты
В Госдуме предложили установить максимальную торговую наценку на продукты - 22.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили установить максимальную торговую наценку на продукты
Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов предложили установить на уровне 50% максимальную торговую наценку на товары первой... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T04:01+0300
2025-12-22T04:01+0300
бизнес
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865786239.jpg?1766365285
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов предложили установить на уровне 50% максимальную торговую наценку на товары первой необходимости, в том числе на продукты питания, продаваемые в аэропортах. Соответствующее обращение парламентарии направили главе Федеральной антимонопольной службы РФ Максиму Шаскольскому. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления максимальной торговой наценки на товары первой необходимости, в том числе на отдельные продукты питания и кулинарные изделия, в организациях, расположенных на территории аэропортов, на уровне не более 50% от закупочной стоимости товара", - говорится в обращении. В беседе с РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов обратил внимание на то, что в условиях задержек рейсов и других форс-мажорных обстоятельств граждане вынуждены приобретать жизненно необходимые товары в аэропортах по завышенным ценам. "В том числе речь идет о семьях с детьми, женщинах, пожилых людях, гражданах с хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет. Считаем необходимым дать правовую оценку подобной практике и пресечь необоснованное завышение цен", - добавил парламентарий.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика
04:01 22.12.2025
 
В Госдуме предложили установить максимальную торговую наценку на продукты

В Госдуме предложили установить максимальную торговую наценку на продукты в аэропортах

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов предложили установить на уровне 50% максимальную торговую наценку на товары первой необходимости, в том числе на продукты питания, продаваемые в аэропортах.
Соответствующее обращение парламентарии направили главе Федеральной антимонопольной службы РФ Максиму Шаскольскому. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления максимальной торговой наценки на товары первой необходимости, в том числе на отдельные продукты питания и кулинарные изделия, в организациях, расположенных на территории аэропортов, на уровне не более 50% от закупочной стоимости товара", - говорится в обращении.
В беседе с РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов обратил внимание на то, что в условиях задержек рейсов и других форс-мажорных обстоятельств граждане вынуждены приобретать жизненно необходимые товары в аэропортах по завышенным ценам.
"В том числе речь идет о семьях с детьми, женщинах, пожилых людях, гражданах с хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет. Считаем необходимым дать правовую оценку подобной практике и пресечь необоснованное завышение цен", - добавил парламентарий.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала