В Госдуме рассказали, как легально срубить живую елку к Новому году

В Госдуме рассказали, как легально срубить живую елку к Новому году - 22.12.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как легально срубить живую елку к Новому году

Россияне, заключившие договор с лесничеством, могут легально срубить живую елку к Новому году и избежать штрафа в размере 500 тысяч рублей, рассказал РИА... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22

2025-12-22T06:32+0300

2025-12-22T06:57+0300

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Россияне, заключившие договор с лесничеством, могут легально срубить живую елку к Новому году и избежать штрафа в размере 500 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Парламентарий напомнил, что за незаконную вырубку живой елки или самовольное выкапывание лесных насаждений может грозить штраф до 300 тысяч рублей. Кроме того, за использование автомоторных средств штраф может увеличиться до 500 тысяч рублей. "Любители живых елок к новогодним праздникам могут легально срубить их в лесу и даже не получить за это штраф. Для этого необходимо заключить договор с лесничеством, поехать туда и выбрать приглянувшееся деревце из тех, на которые укажет лесничий", - сказал Колунов. Депутат отметил, что узнать, есть ли такая возможность в конкретном регионе, а также найти ближайшее лесничество можно на сайте лесного ведомства своего субъекта. По словам собеседника агентства, это может быть комитет, министерство или департамент, их список опубликован на сайте Рослесхоза. "Кроме того, по всей России в преддверии праздников открываются тысячи елочных базаров, где продают елки из питомников. Только в Подмосковье в этом году будет работать 178 таких точек. Самое простое, конечно, - прийти и выбрать по душе", - заключил Колунов.

