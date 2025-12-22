Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт по слияниям и поглощениям стал участником переговоров с Дмитриевым - 22.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт по слияниям и поглощениям стал участником переговоров с Дмитриевым
ВАШИНГТОН, 22 дек - ПРАЙМ. Комиссар Федеральной службы закупок США с обширным деловым опытом в области сделок по слияниям и поглощениям Джош Грюнбаум стал одним из участников переговоров в Майами с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, выяснило РИА Новости. Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что Грюнбаум, которого он назвал сотрудником Белого дома, участвовал во встречах с Дмитриевым. Грюнбаум уже подключался ко встречам по вопросам украинского урегулирования, принимая участие в переговорах США с Киевом. Однако в качестве представителя Вашингтона на встречах с Москвой его имя ранее не упоминалось. Джош Грюнбаум был назначен комиссаром Федеральной службы закупок и старшим советником Белого дома в январе 2025 года с приходом администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. В американской администрации его описывали как человека с сильной финансовой экспертизой и широкими деловыми навыками, который специализируется на сложных реструктуризациях, сделках по слияниям и поглощениям, корпоративных преобразованиях и инвестициях. Грюнбаум имеет юридическое образование Нью-Йоркского университета.
03:40 22.12.2025 (обновлено: 03:55 22.12.2025)
 
Эксперт по слияниям и поглощениям стал участником переговоров с Дмитриевым

Комиссар Федеральной службы закупок США Грюнбаум участвовал в переговорах с Дмитриевым

ВАШИНГТОН, 22 дек - ПРАЙМ. Комиссар Федеральной службы закупок США с обширным деловым опытом в области сделок по слияниям и поглощениям Джош Грюнбаум стал одним из участников переговоров в Майами с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, выяснило РИА Новости.
Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что Грюнбаум, которого он назвал сотрудником Белого дома, участвовал во встречах с Дмитриевым.
Грюнбаум уже подключался ко встречам по вопросам украинского урегулирования, принимая участие в переговорах США с Киевом. Однако в качестве представителя Вашингтона на встречах с Москвой его имя ранее не упоминалось.
Джош Грюнбаум был назначен комиссаром Федеральной службы закупок и старшим советником Белого дома в январе 2025 года с приходом администрации нынешнего президента США Дональда Трампа.
В американской администрации его описывали как человека с сильной финансовой экспертизой и широкими деловыми навыками, который специализируется на сложных реструктуризациях, сделках по слияниям и поглощениям, корпоративных преобразованиях и инвестициях.
Грюнбаум имеет юридическое образование Нью-Йоркского университета.
 
