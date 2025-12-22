https://1prime.ru/20251222/gruziya-865818602.html

Премьер Грузии заявил об "очень четкой" политике в отношении России

ТБИЛИСИ, 22 дек - ПРАЙМ. Отношение властей Грузии к России очень четкое, со своими красными линиями, но с прагматичной политикой, сохраняющей торгово-экономические связи, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Что касается нашей политики в отношении России, то она очень четкая: с одной стороны, у нас есть красные линии, которые связаны с темой оккупации - и пока оккупированы 20% наших территорий, два исторических региона, до этого, естественно, невозможно существенно сменить статус-кво, в том числе подразумеваю восстановление дипломатических отношений. У этого есть свои правовые и политические основания… у нас нет дипломатических отношений, но вместе с этим у нас есть торгово-экономические отношения, и мы вновь осуществляем прагматичную политику. Наша задача - решение конфликта мирным путем",- заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Рустави 2". В МИД РФ ранее сообщали, что требование Грузии к России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии для восстановления дипотношений ущербно и нереалистично. При этом глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев заявлял РИА Новости, что Грузии нужно понять, что признание Россией независимости Южной Осетии не изменится, и перейти к строительству отношений на конструктивных началах. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководство России не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.

