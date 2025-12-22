Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первые четыре участника присоединились к гарантированию имущества на ИИС - 22.12.2025, ПРАЙМ
Первые четыре участника присоединились к гарантированию имущества на ИИС
Первые четыре участника присоединились к гарантированию имущества на ИИС - 22.12.2025, ПРАЙМ
Первые четыре участника присоединились к гарантированию имущества на ИИС
Первые четыре участника присоединились к системе гарантирования имущества на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), говорится в сообщении Фонда... | 22.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Первые четыре участника присоединились к системе гарантирования имущества на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), говорится в сообщении Фонда гарантирования ИИС, осуществляющего выплаты физлицам при банкротстве брокера или УК. Решением совета фонда, на основании поданных заявлений о вступлении в систему возмещения стоимости имущества, учтённого на ИИС, одобрено участие управляющих компаний "ВИМ Инвестиции" и "Альфа-Капитал", а также Альфа-банка и Совкомбанка. Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о страховой защите средств, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-III). Закон предусматривает создание системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на ИИС. В рамках этой системы должны будут осуществляться компенсационные выплаты гражданам – владельцам таких счетов в случае банкротства брокера или управляющей компании. Механизм страховой защиты ИИС-III начнет действовать с 1 января 2026 года. Участие в системе брокеров и управляющих компаний носит добровольный характер, а максимальный размер такой выплаты составит 1,4 миллиона рублей.
финансы, владимир путин, альфа-капитал, альфа-банк, совкомбанк
Экономика, Финансы, Владимир Путин, Альфа-Капитал, Альфа-банк, Совкомбанк
22:52 22.12.2025
 
Первые четыре участника присоединились к гарантированию имущества на ИИС

Первые 4 участника присоединились к системе гарантирования имущества на ИИС

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Первые четыре участника присоединились к системе гарантирования имущества на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), говорится в сообщении Фонда гарантирования ИИС, осуществляющего выплаты физлицам при банкротстве брокера или УК.
Решением совета фонда, на основании поданных заявлений о вступлении в систему возмещения стоимости имущества, учтённого на ИИС, одобрено участие управляющих компаний "ВИМ Инвестиции" и "Альфа-Капитал", а также Альфа-банка и Совкомбанка.
Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о страховой защите средств, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-III).
Закон предусматривает создание системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на ИИС. В рамках этой системы должны будут осуществляться компенсационные выплаты гражданам – владельцам таких счетов в случае банкротства брокера или управляющей компании.
Механизм страховой защиты ИИС-III начнет действовать с 1 января 2026 года. Участие в системе брокеров и управляющих компаний носит добровольный характер, а максимальный размер такой выплаты составит 1,4 миллиона рублей.
Названы регионы с самыми высокими страховыми пенсиями по старости
20 декабря, 01:41
 
