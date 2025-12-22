Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Титов рассказал, сколько рабочих из Индии могут приехать в Россию - 22.12.2025
Титов рассказал, сколько рабочих из Индии могут приехать в Россию
Титов рассказал, сколько рабочих из Индии могут приехать в Россию
10:10 22.12.2025 (обновлено: 10:27 22.12.2025)
 
Титов рассказал, сколько рабочих из Индии могут приехать в Россию

Титов: не менее 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии могут приехать в РФ в 2026 году

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Индия могла бы помочь России с дефицитом трудовых ресурсов, ожидается, что в 2026 году на работу в РФ приедет не менее 40 тысяч рабочих из Индии, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Индия могла бы помочь России с дефицитом трудовых ресурсов. Тот же Дубай был построен в основном индийскими рабочими, архитекторами, девелоперами", - сказал он.
"В России же заинтересованы в индийской рабочей силе: если в 2022 году индийцам было выдано 8 тысяч разрешений на работу у нас, то в 2023-м уже больше 14 тысяч, в 2024-м – 36 тысяч. На 2025 год правительственная квота для визовых стран установлена на уровне 234 960 человек, из них почти 30% зарезервировано именно для Индии - 71 800 мест. Сколько будет по факту, пока неизвестно, но ожидается, что никак не меньше 40 тысяч", - подчеркнул Титов.
Приход в РФ именно индийских специалистов, по его мнению, очень важен для российской экономики.
"Индия в этом плане имеет огромный опыт, трудовая миграция для нее - мощный источник валютных поступлений. 129 миллиардов долларов переводов из-за рубежа за 2024 год, колоссальная сумма", - заметил собеседник агентства.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаИНДИЯРФДубайБорис ТитовМигранты
 
 
