Титов назвал отрасль, которая выиграет после взаимной отмены виз с Индией

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Взаимная отмена Нью-Дели и Москвой виз для туристов стимулировала бы развитие медицинского туризма россиян в Индию, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в начале декабря на Российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели сообщил, что РФ направила коллегам из Индии проект соглашения по безвизовым групповым поездкам и рассчитывает на его оперативную проработку. "Пока что количество поездок россиян в Индию крайне мало - порядка 80-160 тысяч человек в год в последние годы. Взаимная отмена виз для туристов увеличит это число", - сказал Титов. При этом мгновенного бума массовых поездок куда-либо в Индию, за исключением Гоа или отдельных туристических мест, Титов не ожидает. По его словам, индийцы в свою очередь не очень склонны к путешествиям, это не самый популярный для них вид отдыха. "Поэтому я здесь бы видел главные перспективы именно в развитии медицинского туризма. Это еще пока не до конца освоенное направление, хотя исторически уже многие ездят туда. Но штат Керала и в целом Индия представляют огромные возможности в этой области", - подчеркнул собеседник агентства. Кроме того, отвечая на вопрос о сотрудничестве двух стран в деле устойчивого развития, Титов сказал, что "Индия активно реализует программы устойчивого развития, а Россия имеет значительное число инновационных технологий в этом направлении". "Например, технологии очистки воды, ревитализации почв, энергоэффективности, вторичного использования ресурсов, точного земледелия, цифровой медицины. Недавно Министерство экономического развития РФ выпустило Атлас технологических решений для устойчивого развития, в котором содержатся передовые российские технологии. Приглашаем индийских коллег с ним ознакомиться", - заключил спецпредставитель президента РФ.

