В Индонезии заявили о глубоком недовольстве неоколониализмом
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Неприятие неоколониализма глубоко укоренено в политике Индонезии, заявил в интервью РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике индонезийской партии "Голкар" Али Мохтар Нгабалин. Делегация партии "Голкар" посетила Россию ранее в этом году. "Дух неприятия неоколониализма уже глубоко укоренен во многих национальных политиках Индонезии. В парламенте принципы защиты суверенитета и недопущения иностранного вмешательства служат ориентиром при обсуждении законопроектов, связанных с внешней политикой, экономикой и безопасностью", - отметил политик в беседе с агентством.
