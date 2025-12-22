Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Индонезии заявили о глубоком недовольстве неоколониализмом - 22.12.2025, ПРАЙМ
В Индонезии заявили о глубоком недовольстве неоколониализмом
В Индонезии заявили о глубоком недовольстве неоколониализмом - 22.12.2025, ПРАЙМ
В Индонезии заявили о глубоком недовольстве неоколониализмом
Неприятие неоколониализма глубоко укоренено в политике Индонезии, заявил в интервью РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T05:32+0300
2025-12-22T06:10+0300
общество
мировая экономика
индонезия
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Неприятие неоколониализма глубоко укоренено в политике Индонезии, заявил в интервью РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике индонезийской партии "Голкар" Али Мохтар Нгабалин. Делегация партии "Голкар" посетила Россию ранее в этом году. "Дух неприятия неоколониализма уже глубоко укоренен во многих национальных политиках Индонезии. В парламенте принципы защиты суверенитета и недопущения иностранного вмешательства служат ориентиром при обсуждении законопроектов, связанных с внешней политикой, экономикой и безопасностью", - отметил политик в беседе с агентством.
общество , мировая экономика, индонезия
Общество , Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ
05:32 22.12.2025 (обновлено: 06:10 22.12.2025)
 
В Индонезии заявили о глубоком недовольстве неоколониализмом

РИА Новости: Нгабалин заявил, что неприятие неоколониализма укоренено в политике Индонезии

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Неприятие неоколониализма глубоко укоренено в политике Индонезии, заявил в интервью РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике индонезийской партии "Голкар" Али Мохтар Нгабалин.
Делегация партии "Голкар" посетила Россию ранее в этом году.
"Дух неприятия неоколониализма уже глубоко укоренен во многих национальных политиках Индонезии. В парламенте принципы защиты суверенитета и недопущения иностранного вмешательства служат ориентиром при обсуждении законопроектов, связанных с внешней политикой, экономикой и безопасностью", - отметил политик в беседе с агентством.
 
