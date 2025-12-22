https://1prime.ru/20251222/indonezija-865787397.html

В Индонезии заявили о глубоком недовольстве неоколониализмом

В Индонезии заявили о глубоком недовольстве неоколониализмом - 22.12.2025

В Индонезии заявили о глубоком недовольстве неоколониализмом

Неприятие неоколониализма глубоко укоренено в политике Индонезии, заявил в интервью РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике... | 22.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Неприятие неоколониализма глубоко укоренено в политике Индонезии, заявил в интервью РИА Новости глава управления по международным связям и внешней политике индонезийской партии "Голкар" Али Мохтар Нгабалин. Делегация партии "Голкар" посетила Россию ранее в этом году. "Дух неприятия неоколониализма уже глубоко укоренен во многих национальных политиках Индонезии. В парламенте принципы защиты суверенитета и недопущения иностранного вмешательства служат ориентиром при обсуждении законопроектов, связанных с внешней политикой, экономикой и безопасностью", - отметил политик в беседе с агентством.

