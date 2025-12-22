https://1prime.ru/20251222/investitsii-865671029.html

Как инвестору подготовиться к возможной смене ситуации на рынке

МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Пока что инвесторы предпочитают "короткие" инструменты – депозиты, накопительные счета в банках и в оболочке страховщиков жизни, краткосрочные облигации на год или меньше. Они опасаются нестабильности и используют высокие ставки (от 16% годовых). Однако при первых признаках снижения ключевой ставки и стабилизации международной ситуации произойдет резкий разворот: массовый переход в долгосрочные продукты на пять и более лет для фиксации текущих высоких доходностей. Те, кто начнет формировать "длинный" портфель уже сейчас, окажутся в выигрыше - они успеют занять позиции до начала роста спроса на такие инструменты и зафиксируют максимально выгодные условия.Почему инвесторы пока сторонятся "длинных" инструментовЛогика проста: зачем замораживать деньги на 5 лет под 14%, если можно получить 16% на год и сохранить гибкость? При высокой ключевой ставке короткие размещения выгоднее длинных. И, конечно, присутствует неопределенность относительно будущего — за пять лет может произойти что угодно. Поэтому сейчас в массе своей инвесторы не формируют портфель с горизонтом инвестирования больше трех лет, предпочитая ликвидность и возможность быстро отреагировать на изменения.Масштаб "бегства в короткие деньги" впечатляет. Депозитная база банков на 1 ноября составляла 58,3 трлн рублей. Только за год (с 1 ноября 2024 по 1 ноября 2025 года) этот показатель вырос почти на 20%.Сейчас рынок замер в ожидании: инвесторы держат огромные объемы средств в "коротких" инструментах и готовы выйти из них при первых признаках изменения конъюнктуры.Два триггера для разворотаСитуация изменится под влиянием двух ключевых факторов. Первый и главный - это снижение международной напряженности. Вторым триггером будет продолжение снижения ключевой ставки ЦБ.Причем массовый переход в длинные продукты начнется еще до фактического снижения ставки - как только появится уверенность в стабильности. Аналогичная ситуация уже была в июле 2024 года, когда после сигналов от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о снижении ставки на 200 базисных пунктов инвесторы массово зашли в облигации и продукты длинной дюрации. Затем в сентябре последовало еще одно снижение на 100 б.п. Но этого оказалось недостаточно - из-за сохраняющейся неопределенности многие вернулись в короткие инструменты.В 2026 году рынок снова надеется на существенное изменение ситуации. Задача инвестора - не гадать, произойдет ли стабилизация, а подготовиться к обоим сценариям. Если изменения не случатся, портфель останется в текущем состоянии, короткие размещения продолжат превалировать. Но если стабилизация начнется, те, кто не подготовился заранее, упустят возможность зафиксировать выгодные условия.Окно возможностей: зафиксировать 14% на пять летПри стабилизации доходности ОФЗ могут снизиться на 300-400 базисных пунктов. Это колоссальная разница. Сейчас можно получить условные 16% на короткий срок. Но после стабилизации и начала снижения ставки ЦБ возможность зафиксировать такую доходность на пять и более лет исчезнет - кривая доходности пойдет вниз. Те, кто успеет открыть долгосрочные договоры сейчас, смогут зафиксировать высокие ставки на длинный горизонт. Можно будет спокойно держать первый эшелон и ОФЗ с хорошей доходностью.При этом важно действовать заранее. Напомним, что рынок живет ожиданиями и закладывает в цены будущие изменения. Если возникнут первые признаки стабилизации, инвесторы массово станут перекладываться из коротких инструментов в длинные. Первыми это будут делать институциональные инвесторы - они зайдут, чтобы заработать на самом движении: зафиксируют переоценку от изменения ставок, а затем начнут распродавать полученные бумаги физическим лицам. Вместе с институционалами выйдут состоятельные частные инвесторы (private wealth) - сегмент, который хорошо понимает рыночные сигналы.Налоговая льгота как дополнительный бонус18 ноября 2025 года были восстановлены налоговые льготы для договоров страхования жизни. Теперь снова можно оформить до трех договоров с общей льготой 30 млн рублей по НДФЛ на срок от пяти лет. Это касается полисов, приобретенных в 2025 и 2026 годах - для них минимальный срок действия льготы составляет пять лет.Чтобы воспользоваться полным объемом льготы в 30 млн рублей налога, нужен доход свыше 100 млн рублей - понятно, что это не массовый сегмент инвесторов. Однако сама механика работает и для меньших сумм, делая долгосрочные размещения еще более привлекательными при стабилизации ситуации. Льгота фактически компенсирует минус от заморозки средств на длительный срок.Какие инструменты использоватьДля формирования "портфеля стабильности" подходят несколько видов продуктов, каждый со своими особенностями.• Договоры страхования жизни сочетают налоговую льготу с дополнительной защитой - с 2027 года возврат средств по ним гарантирован Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Это существенный плюс для консервативных инвесторов. Кроме того, страховые продукты дают юридические преимущества: возможность передать капитал конкретному выгодоприобретателю, минуя процедуры передачи по наследству.• ИИС (индивидуальные инвестиционные счета) дают налоговую льготу и максимальную гибкость в управлении портфелем. Через ИИС можно самостоятельно формировать набор активов, балансируя между консервативными и более агрессивными стратегиями.• Программы долгосрочных сбережений (ПДС) через НПФ также имеют налоговые льготы, но с ограничениями на софинансирование со стороны государства для крупных сумм. Для массового сегмента это может быть интересно, для состоятельных инвесторов - менее актуально.• ОПИФы (открытые паевые инвестиционные фонды) можно использовать, но без налоговых преимуществ - скорее как дополнение к основному портфелю для диверсификации.Стратегия формирования портфеляМы считаем правильным при формировании инвестпортфеля фокусироваться на бумагах первого эшелона и ОФЗ, избегая соблазна погнаться за доходностью от рискованных эмитентов.Сбалансированный портфель может выглядеть так:30% - денежный рынок (короткие размещения). Пока нет полной уверенности в стабилизации, треть портфеля стоит держать в ликвидных инструментах. Это ваша "подушка безопасности" и резерв для маневра.Оставшиеся 70% - инвестиции с горизонтом от пяти лет:• 50% - ОФЗ со сроком от трех лет. Это консервативная основа портфеля, которая даст максимальную переоценку при снижении ставок.• 25% в голубые фишки российского рынка. Приоритет - финансовому сектору.• 25% в ритейл-сектор, особенно онлайн-маркетплейсы. Эти компании активно захватывают рынок, и при стабилизации экономики могут показать существенный рост.Для тех, кто предпочитает иметь защиту, используя полисы страхования жизни, готовое инвестиционное решение может быть таким:• 50% - полис с гарантированной доходностью. Максимально консервативный вариант с защитой капитала.• 25% - долевое страхование жизни с экспозицией на облигационные фонды с надежными именами внутри.• 25% - долевое страхование жизни со стратегиями, ориентированными на рост фондового рынка.Подчеркнем, что это не инвестиционная рекомендация, а пример сбалансированного портфеля, ориентированного на текущую конъюнктуру и ожидания рынка.План действий: открыть сейчас, пополнить потомНет необходимости в срочном порядке закрывать все депозиты и нести деньги в "длинные" инструменты. Правильнее было бы зафиксировать текущие доходности, заключив договоры страхования жизни с возможностью пополнения. Тем более что для НСЖ и ДСЖ минимальная сумма инвестиций составляет всего несколько тысяч рублей. Для инвестиционного страхования жизни она хоть и выше (от 1,5 миллионов рублей), но тоже приемлема для большинства инвесторов.Многие страховые продукты позволяют делать дополнительные взносы по уже действующему договору. Автор - Александр Жуков, заместитель генерального директора СберСтрахования жизни

