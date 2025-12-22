https://1prime.ru/20251222/ispanija-865786433.html

Испания потеряла почти 70% экспорта в Россию

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Испания с началом санкционной политики Евросоюза потеряла почти 70% своего экспорта в Россию, а ежемесячные доходы в связи с этим снизились втрое, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, в январе-октябре текущего года поставки товаров и услуг на российский рынок принесли испанским экспортерам 628,2 миллиона евро против 1,9 миллиарда за аналогичный период 2021 года. Таким образом, санкции ЕС лишили Испании 67% экспорта в нашу страну. При этом если четыре года назад торговля с Москвой ежемесячно приносила Мадриду в среднем 187,8 миллиона евро, то в 2025 году доход уже втрое меньше - 62,8 миллиона. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, куда входит Испания, принял 19 пакетов санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

