Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт Испании достиг рекорда за первые десять месяцев 2025 года - 22.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251222/ispaniya-865815823.html
Экспорт Испании достиг рекорда за первые десять месяцев 2025 года
Экспорт Испании достиг рекорда за первые десять месяцев 2025 года - 22.12.2025, ПРАЙМ
Экспорт Испании достиг рекорда за первые десять месяцев 2025 года
Экспорт товаров из Испании с января по октябрь 2025 года достиг исторического максимума, составив 324,773 миллиарда евро, говорится в опубликованном в... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T21:52+0300
2025-12-22T21:52+0300
экономика
мировая экономика
испания
https://cdnn.1prime.ru/img/76419/19/764191929_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_b44edfbbba53fc2df807eeef35128e46.jpg
МАДРИД, 22 дек - ПРАЙМ. Экспорт товаров из Испании с января по октябрь 2025 года достиг исторического максимума, составив 324,773 миллиарда евро, говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе правительства королевства. "Экспорт товаров из Испании за первые десять месяцев года достиг нового исторического максимума, 324,773 миллиарда евро. Эта устойчивость внешнего сектора особенно наглядно проявилась в октябре, когда объем экспорта впервые превысил 36,433 миллиарда евро, увеличившись на 3,3% в годовом выражении", - говорится в сообщении. В октябре динамика испанского экспорта оказалась выше, чем в среднем по еврозоне (рост на 0,4%) и по Европейский союз в целом (0,8%). При этом импорт Испании в октябре увеличился на 4,9%, до 41,126 миллиарда евро. Наибольшие профициты в октябре были зафиксированы в секторах продовольствия, напитков и табачных изделий (1,203 миллиарда евро), нехимических полуфабрикатов (616 миллионов евро) и автомобилестроения (298 миллионов евро).
https://1prime.ru/20251222/ispanija-865786433.html
испания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76419/19/764191929_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_4714cdda3e58806022112d49b87da7ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, испания
Экономика, Мировая экономика, ИСПАНИЯ
21:52 22.12.2025
 
Экспорт Испании достиг рекорда за первые десять месяцев 2025 года

Экспорт Испании достиг рекордных 36,4 млрд евро за первые десять месяцев 2025 г

© fotolia.com / SOMATUSCANIМадрид
Мадрид - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Мадрид. Архивное фото
© fotolia.com / SOMATUSCANI
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МАДРИД, 22 дек - ПРАЙМ. Экспорт товаров из Испании с января по октябрь 2025 года достиг исторического максимума, составив 324,773 миллиарда евро, говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе правительства королевства.
"Экспорт товаров из Испании за первые десять месяцев года достиг нового исторического максимума, 324,773 миллиарда евро. Эта устойчивость внешнего сектора особенно наглядно проявилась в октябре, когда объем экспорта впервые превысил 36,433 миллиарда евро, увеличившись на 3,3% в годовом выражении", - говорится в сообщении.
В октябре динамика испанского экспорта оказалась выше, чем в среднем по еврозоне (рост на 0,4%) и по Европейский союз в целом (0,8%). При этом импорт Испании в октябре увеличился на 4,9%, до 41,126 миллиарда евро.
Наибольшие профициты в октябре были зафиксированы в секторах продовольствия, напитков и табачных изделий (1,203 миллиарда евро), нехимических полуфабрикатов (616 миллионов евро) и автомобилестроения (298 миллионов евро).
Флаги Евросоюза и Испании - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
РИА Новости подсчитало потери экспортеров Испании от антироссийских санкций
04:16
 
ЭкономикаМировая экономикаИСПАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала