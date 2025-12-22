https://1prime.ru/20251222/ispaniya-865815823.html

Экспорт Испании достиг рекорда за первые десять месяцев 2025 года

Экспорт Испании достиг рекорда за первые десять месяцев 2025 года - 22.12.2025, ПРАЙМ

Экспорт Испании достиг рекорда за первые десять месяцев 2025 года

Экспорт товаров из Испании с января по октябрь 2025 года достиг исторического максимума, составив 324,773 миллиарда евро, говорится в опубликованном в... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T21:52+0300

2025-12-22T21:52+0300

2025-12-22T21:52+0300

экономика

мировая экономика

испания

https://cdnn.1prime.ru/img/76419/19/764191929_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_b44edfbbba53fc2df807eeef35128e46.jpg

МАДРИД, 22 дек - ПРАЙМ. Экспорт товаров из Испании с января по октябрь 2025 года достиг исторического максимума, составив 324,773 миллиарда евро, говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе правительства королевства. "Экспорт товаров из Испании за первые десять месяцев года достиг нового исторического максимума, 324,773 миллиарда евро. Эта устойчивость внешнего сектора особенно наглядно проявилась в октябре, когда объем экспорта впервые превысил 36,433 миллиарда евро, увеличившись на 3,3% в годовом выражении", - говорится в сообщении. В октябре динамика испанского экспорта оказалась выше, чем в среднем по еврозоне (рост на 0,4%) и по Европейский союз в целом (0,8%). При этом импорт Испании в октябре увеличился на 4,9%, до 41,126 миллиарда евро. Наибольшие профициты в октябре были зафиксированы в секторах продовольствия, напитков и табачных изделий (1,203 миллиарда евро), нехимических полуфабрикатов (616 миллионов евро) и автомобилестроения (298 миллионов евро).

https://1prime.ru/20251222/ispanija-865786433.html

испания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, испания