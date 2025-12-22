https://1prime.ru/20251222/ispaniya-865815823.html
Экспорт Испании достиг рекорда за первые десять месяцев 2025 года
МАДРИД, 22 дек - ПРАЙМ. Экспорт товаров из Испании с января по октябрь 2025 года достиг исторического максимума, составив 324,773 миллиарда евро, говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе правительства королевства. "Экспорт товаров из Испании за первые десять месяцев года достиг нового исторического максимума, 324,773 миллиарда евро. Эта устойчивость внешнего сектора особенно наглядно проявилась в октябре, когда объем экспорта впервые превысил 36,433 миллиарда евро, увеличившись на 3,3% в годовом выражении", - говорится в сообщении. В октябре динамика испанского экспорта оказалась выше, чем в среднем по еврозоне (рост на 0,4%) и по Европейский союз в целом (0,8%). При этом импорт Испании в октябре увеличился на 4,9%, до 41,126 миллиарда евро. Наибольшие профициты в октябре были зафиксированы в секторах продовольствия, напитков и табачных изделий (1,203 миллиарда евро), нехимических полуфабрикатов (616 миллионов евро) и автомобилестроения (298 миллионов евро).
