Слова Вэнса о поддержке Киева вызвали изумление на Западе - 22.12.2025
https://1prime.ru/20251222/izumlenie-865817976.html
Слова Вэнса о поддержке Киева вызвали изумление на Западе
Слова Вэнса о поддержке Киева вызвали изумление на Западе
Слова Вэнса о поддержке Киева вызвали изумление на Западе
Высказывание вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что помощь пожилым американцам для Вашингтона важнее поддержки Украины, вызвало одобрение лидера... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T23:21+0300
2025-12-22T23:21+0300
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Высказывание вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что помощь пожилым американцам для Вашингтона важнее поддержки Украины, вызвало одобрение лидера французской правой партии "Патриоты" Флориана Филиппо."И никаких этих фальшивых нравоучений от тех, кто пытается внушить нам, будто продвижение войны и коррупции — это якобы "добро"", — отметил он.Политик выразил уважение Вэнсу и подчеркнул, что его заявление расставило приоритеты по своим местам и вернуло обсуждение к реальным ценностям.Накануне Вэнс, выступая на мероприятии консервативной организации Turning Point USA, заявил, что власти США считают поддержку пожилых граждан страны более важной задачей, чем дальнейшее финансирование Киева.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты больше не тратят деньги на поддержку Украины, а лишь уделяют время урегулированию конфликта. Депутат Верховной рады Роман Костенко, в свою очередь, признал, что ситуация с поставками иностранного вооружения для ВСУ стала критической.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
23:21 22.12.2025
 
Слова Вэнса о поддержке Киева вызвали изумление на Западе

Филиппо выразил уважение Вэнсу после слов об Украине

МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Высказывание вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что помощь пожилым американцам для Вашингтона важнее поддержки Украины, вызвало одобрение лидера французской правой партии "Патриоты" Флориана Филиппо.
"И никаких этих фальшивых нравоучений от тех, кто пытается внушить нам, будто продвижение войны и коррупции — это якобы "добро"", — отметил он.
Политик выразил уважение Вэнсу и подчеркнул, что его заявление расставило приоритеты по своим местам и вернуло обсуждение к реальным ценностям.
Накануне Вэнс, выступая на мероприятии консервативной организации Turning Point USA, заявил, что власти США считают поддержку пожилых граждан страны более важной задачей, чем дальнейшее финансирование Киева.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты больше не тратят деньги на поддержку Украины, а лишь уделяют время урегулированию конфликта. Депутат Верховной рады Роман Костенко, в свою очередь, признал, что ситуация с поставками иностранного вооружения для ВСУ стала критической.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
