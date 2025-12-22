На Камчатке перекрыли канал поставок браконьерской красной икры

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Канал поставок браконьерской красной икры через аэропорт Камчатки полностью перекрыт, действуют другие меры, незаконный икорный промысел как индустрия перестал существовать, заявил в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. На Камчатке с 1 ноября 2022 года для противодействия провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления действует ограничение, в рамках которого граждане на авиарейсах могут вывозить не более 10 килограммов лососевой икры непромышленного производства. "Блокирование громадного объема икры показывает, что браконьерство хотя и перестало существовать как полузаконная индустрия, но очаги этого промысла, этого производства, эти, как раньше говорили, "родимые пятна" контрафакта еще остаются", - сказал Зверев. Он напомнил, что несколько лет назад браконьерский промысл лососевой икры представлял собой настоящую индустрию. "Сейчас – это скорее очаги криминального или теневого бизнеса. Полностью перекрыт канал поставок через аэропорт Петропавловск-Камчатский. Работает цифровая маркировка, защита от браконьеров на реках организована Росрыболовством и рыбопромышленниками", - заключил глава ВАРПЭ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
бизнес, россия, камчатка, росрыболовство, варпэ
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КАМЧАТКА, Росрыболовство, ВАРПЭ
03:37 22.12.2025 (обновлено: 03:56 22.12.2025)
 
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Канал поставок браконьерской красной икры через аэропорт Камчатки полностью перекрыт, действуют другие меры, незаконный икорный промысел как индустрия перестал существовать, заявил в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
На Камчатке с 1 ноября 2022 года для противодействия провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления действует ограничение, в рамках которого граждане на авиарейсах могут вывозить не более 10 килограммов лососевой икры непромышленного производства.
"Блокирование громадного объема икры показывает, что браконьерство хотя и перестало существовать как полузаконная индустрия, но очаги этого промысла, этого производства, эти, как раньше говорили, "родимые пятна" контрафакта еще остаются", - сказал Зверев.
Он напомнил, что несколько лет назад браконьерский промысл лососевой икры представлял собой настоящую индустрию.
"Сейчас – это скорее очаги криминального или теневого бизнеса. Полностью перекрыт канал поставок через аэропорт Петропавловск-Камчатский. Работает цифровая маркировка, защита от браконьеров на реках организована Росрыболовством и рыбопромышленниками", - заключил глава ВАРПЭ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
