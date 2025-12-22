https://1prime.ru/20251222/kamchatka-865785756.html
На Камчатке перекрыли канал поставок браконьерской красной икры
На Камчатке перекрыли канал поставок браконьерской красной икры - 22.12.2025, ПРАЙМ
На Камчатке перекрыли канал поставок браконьерской красной икры
Канал поставок браконьерской красной икры через аэропорт Камчатки полностью перекрыт, действуют другие меры, незаконный икорный промысел как индустрия перестал... | 22.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-22T03:37+0300
2025-12-22T03:37+0300
2025-12-22T03:56+0300
бизнес
экономика
россия
камчатка
росрыболовство
варпэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865785756.jpg?1766365011
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Канал поставок браконьерской красной икры через аэропорт Камчатки полностью перекрыт, действуют другие меры, незаконный икорный промысел как индустрия перестал существовать, заявил в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. На Камчатке с 1 ноября 2022 года для противодействия провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления действует ограничение, в рамках которого граждане на авиарейсах могут вывозить не более 10 килограммов лососевой икры непромышленного производства. "Блокирование громадного объема икры показывает, что браконьерство хотя и перестало существовать как полузаконная индустрия, но очаги этого промысла, этого производства, эти, как раньше говорили, "родимые пятна" контрафакта еще остаются", - сказал Зверев. Он напомнил, что несколько лет назад браконьерский промысл лососевой икры представлял собой настоящую индустрию. "Сейчас – это скорее очаги криминального или теневого бизнеса. Полностью перекрыт канал поставок через аэропорт Петропавловск-Камчатский. Работает цифровая маркировка, защита от браконьеров на реках организована Росрыболовством и рыбопромышленниками", - заключил глава ВАРПЭ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
камчатка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, камчатка, росрыболовство, варпэ
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КАМЧАТКА, Росрыболовство, ВАРПЭ
На Камчатке перекрыли канал поставок браконьерской красной икры
РИА Новости: канал поставок браконьерской красной икры через аэропорт Камчатки перекрыт
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Канал поставок браконьерской красной икры через аэропорт Камчатки полностью перекрыт, действуют другие меры, незаконный икорный промысел как индустрия перестал существовать, заявил в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
На Камчатке с 1 ноября 2022 года для противодействия провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления действует ограничение, в рамках которого граждане на авиарейсах могут вывозить не более 10 килограммов лососевой икры непромышленного производства.
"Блокирование громадного объема икры показывает, что браконьерство хотя и перестало существовать как полузаконная индустрия, но очаги этого промысла, этого производства, эти, как раньше говорили, "родимые пятна" контрафакта еще остаются", - сказал Зверев.
Он напомнил, что несколько лет назад браконьерский промысл лососевой икры представлял собой настоящую индустрию.
"Сейчас – это скорее очаги криминального или теневого бизнеса. Полностью перекрыт канал поставок через аэропорт Петропавловск-Камчатский. Работает цифровая маркировка, защита от браконьеров на реках организована Росрыболовством и рыбопромышленниками", - заключил глава ВАРПЭ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.