Второй пакет против мошенников ограничивает число банковских карт

2025-12-22T17:20+0300

мошенничество

финансы

банки

рф

дмитрий григоренко

владимир путин

госдума

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Второй пакет мер против кибермошенников включает порядка 20 инициатив, в том числе требования к восстановлению доступа к "Госуслугам", введение детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Среди ключевых нововведений – закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на Госуслугах только доверенными способами, в том числе через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии. Это снижает вероятность того, что мошенники получат доступ к учётной записи гражданина. Второй пакет также предусматривает введение детских сим-карт, что позволит родителям контролировать доступ ребёнка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы", - сказали в аппарате. "Продолжается борьба с так называемыми дропперами (людьми, предоставляющими мошенникам доступ к своим банковским счетам): предлагается ограничить количество банковских карт – не более 20 на человека. Это поможет затруднить создание сетей для обналичивания денег, полученных мошенническим путём", - отметили там же. Как рассказали в аппарате, новый набор мер предусматривает маркировку международных звонков, которая позволит россиянам быстрее распознавать потенциально опасные звонки. А также закрепляет право сообщить о кибермошенничестве через "Госуслуги", что упростить фиксирование случаев обмана. "Все эти меры направлены на то, чтобы сделать цифровую среду безопаснее, защитить личные данные граждан и усложнить реализацию мошеннических схем", - резюмировали в аппарате. Ранее в декабре в аппарате вице-премьера сообщили, что правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по защите от кибермошенников, в ближайшее время его внесут в Госдуму. Также в декабре президент России Владимир Путин заявил, что сейчас обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонным мошенничеством, на подходе и третий. Тогда же Григоренко рассказал, что правительство РФ подготовило второй пакет мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников, в него вошли около 20 мер. Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков.

