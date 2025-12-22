https://1prime.ru/20251222/kassir-865789038.html

Кассир УК из Кемерово пойдет под суд за инсценировку ограбления офиса

КЕМЕРОВО, 22 дек – ПРАЙМ. Кассир управляющей компании из Кемерово, инсценировавшая ограбление офиса, чтобы скрыть хищения денег, пойдет под суд, ей грозит до шести лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. По данным пресс-службы, заявление о грабеже в офисе управляющей компании поступило в отдел полиции "Ленинский" в августе 2023 года. Оперативники уголовного розыска в ходе проверки выяснили, что преступление было инсценировано. "В ходе предварительного следствия установлено, что… с января по август 2023 года обвиняемая, работая в должности кассира одной из управляющих компаний, похищала денежные средства, полученные от собственников квартир за жилищно-коммунальные услуги. Ущерб составил около 450 тысяч рублей. Узнав, что планируется учет денежных средств и хищение вскроется, она решила скрыть свою причастность к преступлению и вместе с мужем по ролям разыграла ограбление", – говорится в сообщении. Муж обвиняемой зашел в офис в темной одежде, закрыл жену в туалете и скрылся. Через некоторое время он вернулся в офис в другой одежде и освободил жену. После этого они позвонили коллегам и эмоционально рассказали о грабеже, уточнили в ведомстве. В отношении ранее судимой 41-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата", отметили в ГУ МВД по Кемеровской области. "В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд города Кемерово. Согласно санкциям статьи обвинения, максимальной мерой наказания является шесть лет лишения свободы", – заключили в пресс-службе.

